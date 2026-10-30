"양현종 던지게 하는 게 첫 번째 아냐"…KIA 냉철한 결단, 대투수 끝내 '0G'로 끝날 가능성 있나

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "양현종을 던지게 하는 게 첫 번째가 아니고, 팀을 이길 수 있는 확률을 어떻게 만드느냐가 가장 중요하다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 벼랑 끝에 몰리자 냉철한 판단을 내렸다. 30일 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전에 나설 선발투수로 제임스 네일을 낙점했다. 양현종도 선택지에 있었지만, 시리즈 1승2패로 몰리는 순간 냉정하게 지웠다.

KIA는 29일 광주에서 열린 삼성과 플레이오프 3차전에서 4대6으로 석패했다. 선발투수 시라카와 케이쇼가 4⅓이닝 4실점에 그친 가운데 타선이 4점까지는 따라붙었지만, 7회 불펜이 2점을 추가로 더 내주면서 맥이 풀렸다.

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3차전을 잡았다면 4차전에 양현종을 선발로 먼저 내고, 여차하면 1차전에 헤드샷 퇴장으로 57구밖에 던지지 않은 네일을 불펜에 대기시키는 것도 가능했다.

하지만 3차전을 내주면서 1패면 탈락인 상황에 놓였다. 에이스 네일을 먼저 내고, 상황에 따라 양현종을 포함해 투수 전원을 대기시키는 쪽으로 방향을 틀었다.

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양현종으로서는 자존심이 상할 수 있다. 그는 2009, 2017, 2024년까지 3차례 KIA의 한국시리즈 우승을 이끈 대투수다. 한국시리즈 등판만 7차례, KIA 마운드에서 누구보다 풍부한 경험을 자랑한다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐다. 비가 내리는 가운데 캐치볼을 마친 양현종이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

올해 정규시즌에도 양현종은 12승을 수확했다. 전성기 때 구위는 아니지만, 노련하게 경기를 풀어가며 승수를 쌓았다. 연패에 빠졌을 때면 양현종이 항상 끊어내곤 했다.

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포스트시즌은 다른 무대긴 하다. 단기전은 구위가 최우선일 수밖에 없다. 그래도 네일이 1차전에 헤드샷으로 퇴장하는 변수만 없었다면, 4차전 선발은 양현종이었을 것이다.

이 감독은 '양현종이 한 경기도 등판 못하는 게 어떤 상황이냐'는 질문에 "당연히 오늘(29일) 이겼으면 그 선택지(양현종)를 생각했을 것이다. 우리한테는 양현종을 던지게 하는 게 첫 번째가 아니고, 팀이 이길 확률을 어떻게 만드느냐가 가장 중요하다. 지금 이길 수 있는 확률을 만들기 위해서 가장 상황에 맞는 것을 선택하다 보니까 지금은 네일이 많이 안 던졌기에 네일을 쓰는 게 맞다고 생각한다. 우리는 마지막 경기이기에 어떤 상황을 생각할 것도 없고, 우리 팀에서 가장 잘 던지는 투수가 나갈 수 있으면 나가야 한다고 생각했다. 네일이 던지는 게 팀이 이기기 위해 가장 좋은 선택이라 생각하고 준비시켜야 할 것 같다"고 설명했다.

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KIA가 만약 4차전을 잡고, 대구에서 5차전을 치른다면 그때도 양현종이 선발 등판할 수 있을지는 미지수다. 이 감독은 "양현종이 대구에서 던지는 것을 부담스러워 한다"고 밝힌 바 있다. 그럼에도 양현종을 내보낼지, 아담 올러를 낼지도 고민이 될 듯.

일단 네일이 4차전을 잡아주는 게 가장 중요하다. 양현종을 포함한 투수들은 전원 대기다.

이 감독은 "뒤에 붙일 수 있는 선수들은 다 준비시킬 것이다. 양현종을 먼저 가느냐 네일을 먼저 가느냐 고민을 했는데, 그래도 네일이 초반에 잘 끌어주면 후반 싸움에서도 우리가 가능하지 않을까 싶다"고 했다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com