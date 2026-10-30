김도영 '갓' 등극 저지! → 9회말 끝내기 스리런의 공포에서 구해낸 사토시의 영웅적 1구

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 사토시. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 사토시, 강민호. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 사토시가 팀을 '끝내기 스리런'의 공포에서 구해냈다. KIA 타이거즈 김도영이 '야구의 신'으로 등극하기 위한 무대가 만들어졌지만 이를 사토시가 저지했다.

삼성은 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA와 플레이오프 3차전서 6대4로 승리했다.

6-4로 앞선 9회말 2사 1, 2루 위기를 막아낸 사토시의 공 1개가 빛났다.

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이날 공식 MVP는 류지혁이었다. 류지혁은 3타수 2안타 1홈런을 폭발했다. 박승규가 결승타 상을 가져갔다.

사토시는 상을 받지 못했지만 사토시가 없었다면 삼성의 승리 자체가 없었을지도 모른다.

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삼성은 6-4로 앞선 9회말, 마무리투수로 김태훈을 선택했다. 김재윤이 부상으로 빠졌고 원태인을 6회에 당겨 쓰면서 이승민도 7회에 소모가 됐다.

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김태훈은 아웃카운트 2개를 매우 무난하게 잡았다. 삼성이 승리의 9부 능선까지 넘었다.

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그런데 김태훈이 마지막 1아웃을 남기고 흔들렸다. 박재현에게 우전 안타를 맞았다. KIA는 대타 한준수 카드를 꺼냈다. 대기 타석에 김도영이 방망이를 휘두르고 있었다.

김도영은 준플레이오프 3경기서 승부처마다 홈런을 폭발한 슈퍼스타다. 김태훈은 한준수와 승부를 해야 했지만 스트라이크존에 공을 넣지 못했다. 한준수가 볼넷 출루하며 비상이 걸렸다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 사토시가 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2루 도루를 시도했으나 태그아웃을 당한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

삼성의 선택은 사토시였다. 주자 2명을 깔고 사토시가 구원 등판했다.

김도영의 홈런 한 방이면 끝내기다. 김도영은 이런 절체절명의 순간에도 드라마틱한 홈런을 자주 때려왔다.

이번에는 사토시가 이겼다. 사토시가 공 1개로 끝냈다. 김도영에게 3루 땅볼을 이끌어냈다. 김도영도 언제나 폭발하는 '야구의 신'은 아니었던 것이다.

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박진만 삼성 감독은 "우리 불펜에서 힘으로 붙을 수 있는 투수가 필요했다. 남은 선수 중에 그래도 사토시가 구위는 제일 좋다고 판단했다. 결과적으로 또 잘 막아줬다. 많은 분들이 마지막 타석에 김도영이라 나도 물론이고 긴장을 했지만, 사토시가 잘 막아줬다. 피할 상황은 아니었다. 맞으면 어쩔 수 없는 것이고. 그래도 마지막에 김도영을 잡아 우리 팀 사기가 올라갈 듯하다"고 기뻐했다.

한편 1구 세이브는 포스트시즌 역대 3번째다. 이강철 KT 감독이 현역 시절 1996년 한국시리즈 5차전 현대 유니콘스를 상대로 최초 달성했다. 이후 한현희가 2014년 플레이오프서 LG 트윈스를 상대로 1구 세이브에 성공했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com