'통산 0개' 삼성 운명, 이 선수가 바꿀 줄이야…"야구 인생 끝나기 전에 쳐서, 기가 막혔다"

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 KIA 시라카와 상대 역전 투런홈런을 날린 삼성 류지혁. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "포스트시즌 홈런은 이런 거구나. 야구 인생 끝나기 전에 칠 수 있어서 기분 좋다."

삼성 라이온즈 류지혁이 생애 첫 포스트시즌 홈런으로 팀의 운명을 바꾼 뒤 활짝 웃었다. 타구가 담장을 넘어가는 순간 손맛이 "기가 막혔다"는 후기를 남겼다.

류지혁은 29일 광주에서 열린 KIA 타이거즈와 플레이오프 4차전 2-3으로 끌려가던 5회초 홈런포를 가동했다. KIA 선발투수 시라카와 케이쇼가 선두타자 강민호에게 우전 안타를 맞았지만, 전병우를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 흐름을 잘 끊는 분위기였다. 그런데 별안간 다음 타자 류지혁이 우월 투런포를 터트려 4-3으로 뒤집었다.

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결승타는 아니었지만, KIA의 맥이 빠지게 하는 한 방이었다. 결국 삼성은 6대4로 승리해 시리즈 2승1패 우위를 점했다.

류지혁은 포스트시즌 개인 통산 39경기 만에 나온 첫 홈런이라 더 의미가 있었다. 류지혁은 평소 홈런을 자주 치는 타자가 아니다. 올해 정규시즌에 5개로 커리어하이를 달성했다. 정규시즌 1221경기 통산 홈런이 23개다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 1사 1루 류지혁이 재역전 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 1사 1루 류지혁이 재역전 2점홈런을 치고 강민호와 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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류지혁은 "내가 원래 홈런을 많이 치는 선수가 아니다. 시즌 중에 홈런이 나와도 전력으로 뛴다. 넘어가는지 안 넘어가는지 손맛을 몰라서 항상 전력으로 뛰는데, 오늘(29일)은 맞자마자 알 것 같아서 더그아웃을 봤다. 기가 막혔다. 포스트시즌 홈런은 이런 거구나. 야구 인생 끝나기 전에 칠 수 있어서 기분 좋다"고 이야기했다.

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박진만 삼성 감독은 "1년에 몇 개 안 치는 류지혁이 결정적 홈런을 쳤다"고 총평하며 웃었다.

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삼성은 이제 4차전에 시리즈를 끝내기 위해 전력을 다할 예정이다. 1차전에 패전을 떠안은 에이스 크리스 페덱이 복수를 다짐하며 4차전에 다시 나선다. 삼성은 전날 9회말 2사 1, 2루에서 KIA 강타자 김도영을 공 하나로 3루수 땅볼로 돌려세워 기세가 더 올랐다.

류지혁은 "솔직히 (한)준수가 볼넷으로 나오고, 다음 타석에 (김)도영이가 있더라. 맞아도 준수한테 맞고 끝내자 했는데, 하필 도영이냐. 끝나도 도영이로 끝나겠거니 생각했다. 져도 도영이한테 지고 그렇게 생각했는데, 분위기는 확실하게 넘어온 것 같다"며 삼성의 한국시리즈 진출을 자신했다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 3차전 데일리 MVP 류지혁이 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com