'대통곡' 소신 발언! "형편없는 김하성에 2000만달러 지불"…ATL서는 재계약 불가능→FA로 빅리그 잔류 가능할까

김하성. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 팀을 떠날 것이 확실시된다.

헤비닷컴은 30일(한국시각) '애틀랜타의 2000만달러(약 267억원)짜리 실수, 마침내 FA가 되다'라는 헤드라인으로 한국 선수 김하성의 지난 시즌을 돌아봤다.

매체는 '약 1년 전 이맘때로 돌아가 보면 애틀랜타는 유격수 김하성과 1년 2000만달러 계약을 맺는 실수를 저질렀다'며 '계약 자체가 경기장에서 애틀랜타에 큰 영향을 미친 것은 아니었지만, 김하성에게 연평균 2000만 달러를 지급하기로 한 것은 분명 큰 실수였다'고 주장했다.

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2026시즌을 앞두고 애틀랜타에 유격수가 절실히 필요했던 것은 사실이다. 하지만 김하성이 2026시즌 최악의 부진을 겪은 후 애틀랜타의 유격수 문제는 오히려 더욱 심각해졌을 가능성이 있다. 김하성이 애틀랜타와 재계약할 가능성은 희박하다. 김하성은 곧 FA 될 예정이며, 메이저리그 모든 구단이 그와 계약할 기회를 얻게 된다. 다만 김하성이 얼마나 빨리 새 팀을 찾을 수 있을지는 미지수다. 빅리그를 떠날 수도 있다.

김하성은 2026시즌 129타수에서 타율 0.116을 기록했다. 홈런은 하나도 없었고, 장타는 단 2개에 그쳤다. 51경기에 출전해 기록한 대체 선수 대비 승리 기여도(bWAR)는 -0.8이었다. 김하성의 부진은 여러 차례 겪었던 부상과 관련이 있었을 것으로 보인다. 하지만 부상 회복 이후에도 오랜 기간 타격이 침체하면서 공격 생산성 자체가 떨어진 것이 아니냐는 우려도 나왔다. 지난 시즌이 커리어 최악의 시즌이었다는 것은 분명하다. 김하성은 메이저리그에서 여섯 번째 시즌을 마쳤다. 통산 639경기에 출전해 타율 0.234, 52홈런, 226타점을 기록했다. 지금의 부진이 일시적인 하락이었기를 바라야 한다. 그렇지 않다면 다른 구단으로의 이적도 쉽지 않을 전망이다. 애틀랜타 입장에서는 확실히 김하성을 떠나보낼 것으로 예상된다.

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매체는 '애틀랜타는 김하성이 이처럼 형편없는 성적을 기록하는 대가로 2000만달러를 지불했다'며 '이제 구단은 그가 팀을 떠나 다른 곳에서 다시 기회를 얻도록 하는 편을 훨씬 더 반길 것'이라고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com