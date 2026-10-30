"너 때문에 마무리 못했잖아" 설욕전 나설 에이스 향한 진심 "너 뒤에 나 있다"[PO3 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 후 2실점을 허용한 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]'푸른 피의 에이스' 원태인의 진정한 가치. 라커룸 내 '리더십'에서도 빛났다.

1차전 패전으로 고개를 숙였던 외인 에이스 크리스 페덱을 유쾌하게 다독이며 4차전 설욕전을 향한 든든한 지원사격을 약속했다.

원태인은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 KIA와의 경기에 6회 구원 등판, 1⅔이닝 1실점 호투로 팀의 6대4 승리를 이끌며 승리투수가 됐다.

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경기 후 취재진과 만난 원태인의 입에서는 4차전 선발로 설욕전에 나설 동료 페덱을 향한 애정과 신뢰의 언어들이 쏟아졌다. 지난 1차전에서 선발로 나섰으나 아쉬운 피칭으로 패전을 안았던 에이스의 마음을 누구보다 잘 알고 있기 때문이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 페덱이 카스트로에 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

원태인은 1차전 하루 뒤인 지난 27일 "사실 어제는 페덱에게 크게 말을 못 했다. 나도 선발 투수를 해봤기 때문에 패전 직후에는 그 어떤 좋은 말을 해도 귀에 들어오지 않는다는 걸 잘 안다. 그래서 오히려 조금 자리를 피해줬다"라며 세심한 배려의 마음을 전했다.

원태인의 '멘탈 케어'는 페덱의 마음이 조금 정리된 다음 날 빛을 발했다.

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그는 "오늘 왔을 때는 기분이 조금 리셋된 것 같아서 장난도 치고 기분을 풀어줬다. 아까 캐치볼 하면서 페덱이 '오늘 클로저 던지냐'고 물어보길래, '너 때문에 어제 클로저 못했다'고 장난치면서 웃어넘겼다"고 비하인드 스토리를 밝혔다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 구자욱의 적시타에 득점한 박승규가 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

이어 원태인은 지난해 가을야구에서 외국인 투수 후라도에게 건넸던 진심 어린 조언을 다시 떠올렸다. 원태인은 "내가 어떤 상황에 나갈지 모르겠지만 꼭 한 번 더 던질 수 있도록 최선을 다하겠다. 네가 다시 만회할 기회를 줄 수 있도록 열심히 해보겠다는 이야기를 전했었다"고 덧붙였다.

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상대도 상황도 바뀌었다. 이번에는 페덱이 대상자다. 팀원 전체가 똘똘 뭉쳐 2,3차전을 잡으면서 페덱의 설욕전이 성사됐다. 원태인 자신은 선발이 아닌 마무리로 지원사격에 나선다.

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삼성은 30일 열릴 4차전 선발로 단 3일만을 쉬고 마운드에 오르는 페덱을 선발 예고했다.

원태인 역시 연투가 예상되는 상황이지만, 팀의 승리와 페덱의 설욕전을 위해 기꺼이 불펜 대기를 자청하고 나섰다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 등판한 원태인이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

원태인은 "내일은 딱 한 이닝만 무조건 틀어막는다는 생각으로 더 힘 있는 공을 뿌릴 예정이다. 세이브를 챙기는 것보다 타선이 점수를 많이 내서 편하게 끝났으면 좋겠다"면서도 "페덱이 3일 밖에 못 쉬긴 했지만, 승부욕이 워낙 강한 선수라 1차전과 전혀 다른 피칭을 보여줄 거라 믿는다. 설욕해 줬으면 좋겠고, '뒤에서 내가 든든하게 받쳐주고 있다'는 말을 꼭 해주고 싶다"며 뜨거운 동료애를 드러냈다.

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에이스가 에이스를 품고, 뒤를 받치는 삼성 마운드.

원태인의 듬직한 동료애가 명예회복을 위해 4차전 마운드에 오를 페덱의 어깨를 가볍게 하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com