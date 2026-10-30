"사이코패스 구단이냐" → 공식 SNS "생일 축하해" 그런데 방출 통보. 잔인한 처사에 팬들 마음 찢어졌다

라쿠텐 골든이글스 공식 SNS

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[스포츠조선 한동훈 기자] 공식 SNS를 통해 생일을 축하한 뒤 방출을 통보했다. 팬들은 구단이 너무 잔인했다며 슬퍼했다.

일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스가 상식을 벗어난 일처리를 저지르며 팬들의 원성을 샀다. 소속 선수 생일 축하 포스팅을 올리고 6시간 뒤 방출을 공지해 논란이다.

라쿠텐은 29일 오전 8시 30분 공식 SNS에 '와타나베 쇼타의 26세 생일을 축하해요. 생일 굿즈는 생일 달의 20일에 발매됩니다'라며 생일 기념품 판매 웹페이지 바로가기까지 첨부했다.

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와타나베는 2000년 10월 29일에 태어난 후쿠오카 출신 우완투수다. 올 시즌 6경기 6이닝 7실점을 기록했다.

그날 오후 2시 45분에는 와타나베 방출을 발표했다. 라쿠텐은 와타나베를 포함해 총 6명과 2027시즌 계약을 체결하지 않는다고 공지했다.

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일본 매체 풀카운트는 '라쿠텐이 29일 와타나베 등 6명에게 전력 외 통보를 했다. 그러나 발표 당일은 와타나베의 26세 생일. 구단은 같은 날 아침 공식 SNS에 생일 축하 메시지를 남겼다. 불과 6시간 뒤 방출을 통보한 상황이 됐다. .너무 잔인하다는 비명이 쏟아지고 있다'고 비판했다.

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팬들도 분노했다.

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'해피버스데이 해놓고 전력 외라니 사이코패스 같다', '생일 선물이 방출 통보라니 너무 잔인하다', '전력 외 통보를 해놓고 생일을 축하하는 행태가 너무 잔인해서 웃음이 나온다', '방출이 선물이냐. 올해 제일 심한 것 같다', '생일 축하할 거면 방출은 취소해' 등등의 댓글이 달렸다.

운영 부서와 마케팅 부서 사이에 정보 공유가 이루어지지 않은 것으로 보인다.

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'부서마다 정보 공유가 안 되는 최악의 직장 분위기라는 것을 알겠다. 커뮤니케이션이 되는 조직이라면 생일 축하 포스팅 직후 전력 외로 만들어버리는 일은 일어나지 않았을 것'이라는 날카로운 지적이 눈길을 끌었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com