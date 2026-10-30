'KIA 초강수' 왜 2번 김도영 카드 꺼냈나…1번 박재현 생존, 김호령 벤치[광주 현장]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "고민 많이 했다."

고심의 결과는 김도영이었다. 이범호 KIA 타이거즈 감독이 30일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전에 2번타자로 김도영을 낙점했다.

KIA는 김도영 앞에 가능한 주자를 많이 쌓을 필요가 있었지만, 플레이오프 3경기에서 박재현 박정우 김호령 이호연 등을 테이블세터로 기용했지만, 좀처럼 출루를 하지 못해 애를 먹었다.

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KIA는 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

3차전 마지막 타석에서 잘 맞은 안타를 생산했던 박재현은 1번타자로 생존했고, 전날 2번타자로 나섰다 4타수 4삼진에 그친 김호령은 벤치로 물러났다. 한 경기 4삼진은 포스트시즌 역대 최다 타이기록이다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 타격하는 KIA 박재현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회초 박정우가 김태훈의 투구에 헛스윙하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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김호령이 빠지면서 중견수는 박정우가 맡는다. 박정우가 감이 좋을 때처럼 활약한다면, 상위 타선까지 쭉 흐름을 이어 갈 수 있을 전망이다.

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이범호 감독은 "우선 1차전에 페덱 공을 쳐?f던 선수들 위주로 경기를 내보내는 것을 첫 번째로 생각했다. 워낙 지금 1, 2번이 계속 막히는 느낌이 들어서 오늘(30일)은 마지막일 수 있는 경기라 기다릴 상황은 아닌 것 같다. (박)재현이를 먼저 내고, 그다음에 타순을 한 단계씩 당겨 올리고, (박)정우를 9번에 뒀다. 첫 타석 돌아오면 다음부터는 정우 재현이 도영이까지 빠른 애들로 갈 수 있다"고 설명했다.

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KIA 선발투수는 제임스 네일이다. 이 감독은 아직까지 포스트시즌 등판이 없는 양현종과 1차전 헤드샷 퇴장으로 57구밖에 던지지 않은 네일 가운데 고민하다 결단을 내렸다.

이 감독은 "우리는 마지막 경기이기에 어떤 상황을 생각할 것도 없고, 우리 팀에서 가장 잘 던지는 투수가 나갈 수 있으면 나가야 한다고 생각했다. 네일이 던지는 게 팀이 이기기 위해 가장 좋은 선택이라 생각하고 준비시켜야 할 것 같다"고 했다.

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삼성 선발투수는 크리스 페덱이다. KIA는 페덱이 단 한번도 넘어보지 못한 산이다. 정규시즌과 포스트시즌 통틀어 3경기에 등판해 3패만 떠안았다. 16⅔이닝, 평균자책점 6.48에 그칠 정도로 KIA 타선에 항상 어려움을 겪었다.

페덱은 "이제 KIA에 사적인 감정으로 붙어야 한다고 생각한다. 세 번 붙어서 다 졌기 때문에 내가 고쳐야 할 점들은 빨리 고쳐서 경기를 준비하는 게 최우선"이라며 투지를 불태우고 있다.

KIA는 2번 김도영 승부수가 페덱을 한번 더 무너뜨리는 도화선이 되길 바라고 있다. 그러려면 박재현의 부활도 중요하다.

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이 감독은 "재현이가 살아 나가야 빠른 야구도 된다. 중심타자 앞에 볼 배합이나 바뀔 부분이 생긴다. 우선은 도영이나 중심 타선도 중요하지만, 1번에 나가는 친구가 어떻게 움직이느냐에 따라 팀 타선에 많은 변화가 생길 것"이라고 했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회초 강판 당하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com