"5일치 짐 싸왔다" 대구 찍고 수원행, 당연한 거 아닌가요? "의지는 충만"[PO4 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]"5일 짐 싸서 오세요."

플레이오프 4차전을 앞둔 KIA 타이거즈 선수단. 30일 오전 매니저로부터 단체 문자를 받았다.

5일 짐이라니? 그렇다면? 대구 찍고 수원까지 가겠다는 뜻이다.

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KIA는 1승 후 2패로 벼랑 끝에 몰려 있다. 4차전을 패하면 시즌 끝이다.

당연히 이겨서 대구로 가겠다는 의지다. KIA가 2승2패를 만들어 대구 5차전이 성사되면 1일 낮경기로 치러진다.

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5차전 승리로 한국시리즈에 진출하면 하루 뒤인 3일 수원 KT위즈파크에서 KS 1차전이 시작된다. 광주 들를 시간이 없다. 대구에서 수원으로 곧장 이동이다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 카스트로와 세리머니를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

3,4일 수원에서 1,2차전을 마치고 나면 비로소 홈인 광주로 돌아올 수 있다. 그러니 30일부터 다음달 4일까지 5일 치 짐이 필요하다고 한 것이다.

5일치 짐싼 게 억울하지 않으려면? 그렇다. 2번을 더 이겨야 한다.

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험난하지만 가능한 시나리오. 5전 3선승제 플레이오프 1차전을 이긴 팀이 2,3차전을 내주고 4,5차전을 잡은 경우는 허다하다. 그러니 1차전 승리팀의 77.1%(27/35)의 한국시리즈 진출 확률이 나온다. 1승1패 시 3차전 승리팀의 56.3%(9/16) 한국시리즈 진출 확률보다 높다. 역설적으로 들릴지 모르지만 수치만 따지면 여전히 KIA의 수원행 확률이 삼성보다 높다는 뜻이다.

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4차전에서 KIA가 이기면 분위기는 또 180도 바뀐다. 야구란 게 그렇다. 방금 이긴 팀이 세보이는 법이다. 기세도 탄다. KIA로선 4차전에 기 죽지 않고 지레 포기하지 않는 게 관건이다.

KIA 이범호 감독은 4차전을 앞두고 미팅 여부를 묻는 질문에 "안했다. 다만, 매니저부터 5일간 짐 싸오라고 하는 걸 보면 이기고자 의욕은 준비돼 있는 것 같다"고 웃으며 "지금까지 잘 싸워줬고, 삼성이란 강팀 상대로 끝까지 최선을 다할 것"이라고 했다. 끝에 "오늘 이기면 대구가서 미팅 한번 하도록 하겠다"고 덧붙였다. 의지가 중요하다. 뜻이 있으면 길이 열리는 법이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com