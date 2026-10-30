"팀 승리 첫 번째" KIA 대투수의 품격, 자존심 중요치 않았다…"감사하게 생각한다" 감독의 진심

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(양)현종이에게 이야기했는데, 현종이도 팀이 이기는 게 첫 번째라고 했다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 30일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전을 앞두고 베테랑 좌완 양현종 이야기를 꺼냈다.

양현종은 KIA가 올해 포스트시즌 6경기를 치르는 동안 단 한번도 마운드에 서지 못했다. KIA는 포스트시즌 선발 로테이션을 제임스 네일-아담 올러-시라카와 케이쇼-양현종 순서로 꾸렸다.

Advertisement

LG 트윈스와 준플레이오프 때는 KIA가 3전 전승을 거두는 바람에 양현종이 들어갈 틈이 없었지만, 플레이오프는 이미 4차전까지 왔는데도 양현종이 선발투수로 이름을 올리지 못했다.

우선 1차전 네일의 헤드샷 퇴장 변수가 컸다. 네일은 57구밖에 던지지 못했다. 네일의 퇴장에도 KIA는 1차전에서 5대1 승리를 거뒀지만, 2차전과 3차전을 내리 패하는 바람에 시리즈 1승2패로 몰렸다. 이런 상황에서 사령탑은 당연히 1선발 카드가 생각날 수밖에 없다.

Advertisement

양현종은 자존심이 상할 수 있지만, 팀을 위한 이 감독의 결정을 존중했다.

Advertisement

이 감독은 "플레이오프 전에 광주에서 4차전에 (양)현종이가 던진다고 준비하고 들어갔다. 1차전에 네일이 몇 개 안 던졌고, 우리가 마지막 경기에 몰린 상황에서 양현종을 먼저 쓰느냐 네일을 먼저 쓰느냐 고민을 많이 했다. 아무래도 네일을 먼저 안 쓰고 마칠 수는 없었다"고 냉정해야 했던 순간을 떠올렸다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐다. 비가 내리는 가운데 캐치볼을 마친 양현종과 시라카와가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

Advertisement

이 감독은 이어 "현종이에게도 이야기했고, 현종이도 팀이 이기는 게 첫 번째라고 했다. 감사하게 생각한다. 가장 중요한 것은 우리가 이기는 경기를 하는 것이다. 오늘 이기지 못하면 내일이 없다. 어떻게든 최선을 다해 이기는 경기를 하겠다. 그러려면 네일이 등판하는 게 맞다"고 했다.

양현종은 이날 불펜에서 일단 대기한다. 네일의 컨디셔에 양현종의 등판 여부가 달려 있다.

Advertisement

이 감독은 "지금 양현종의 컨디션은 오래 쉬어서 굉장히 좋다. 네일 뒤에 현종이를 불펜 대기시킨다. 3일 쉬고 등판이라 구위 저하가 보이면 3이닝 전에 교체될 경우에는 현종이가 나간다. 5회 이상 넘어가면 필승조를 써서 경기하는 게 맞지 않을까 생각한다. 초반에 힘든 게 보이면, 현종이나 태형이 뒤에 붙여 놓을 생각"이라고 설명했다.

KIA는 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

테이블세터가 계속해서 고전하자 김도영을 2번으로 전진 배치하면서 중심 타선도 한 타순씩 앞당겼다.

Advertisement

삼성 선발투수 크리스 페덱도 네일과 마찬가지로 1차전 등판 이후 사흘만 쉬고 마운드에 오르는데, 페덱은 94구를 던졌다. 페덱이 긴 이닝을 끌기 어렵게 타선이 일찍부터 두들겨야 KIA도 승산이 있다. 그래야 네일도 부담을 덜고 투구한다.

이 감독은 "그날(1차전)도 페덱의 공이 좋았다. 3~5번 타자 정도만 공략했다. 다른 선수들은 (한)준수 정도. 대량 득점할 상황은 아니라 작전을 어떻게 쓸지 고민 중이다. 1차전에 공략 잘했으니까 오늘도 공략할 거라 생각하면 오만에 빠질 수 있다. 공략 못하면 진다고 생각하고 간절하게 들어가야 한다"고 했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com