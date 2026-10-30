'양현종 vs 원태인' 백의종군 헌신 대결 → 3일 쉰 선발 대결 만큼 중요하다 [PO4]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐다. 비가 내리는 가운데 캐치볼을 마친 양현종과 시라카와가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 원태인이 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 '토종 에이스' 양현종과 원태인이 팀 사정상 플레이오프 4차전 불펜 대기한다.

선발 보직을 내려놓고 백의종군하는 국내 1선발의 헌신이 눈길을 끈다.

KIA와 삼성은 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 2026 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전 격돌한다.

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삼성이 시리즈 2승 1패로 리드, 한국시리즈 진출을 눈앞에 뒀다. KIA는 벼랑 끝이다.

4차전에 끝내려는 삼성은 페덱을, 뒤가 없는 KIA는 네일을 선발 예고했다. 페덱과 네일 모두 1차전 선발투수였다. 3일만 쉬고 다시 나오는 강행군이다.

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이런 상황 속에서 KIA 양현종과 삼성 원태인이 구원투수로 변신했다.

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양 팀이 선발 로테이션을 한 칸씩 당기면서 양현종 원태인이 플레이오프에서 선발투수로 나설 기회가 사라졌다.

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그래서 둘은 불펜에 힘을 보탠다. 원태인은 이미 2차전 3차전 연투한 상황.

이범호 KIA 감독은 양현종에 대해 "오래 쉬어서 컨디션이 굉장히 좋다. 네일 뒤에 양현종이 불펜 대기한다. 3외 이전에 네일의 구위가 저하되면 양현종이 나간다. 5회 이상 넘어가면 필승조를 써서 경기하는 게 맞지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 삼성 원태인. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

원태인도 3연투 준비 완료다.

박진만 삼성 감독은 "체크했다. 전혀 문제 없다. 이승민도 출전 명단에 들어 있다"며 총력전을 예고했다.

다만 원태인은 양현종과 달리 마무리로 대기한다.

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원태인은 2차전 마무리를 맡았다가 3차전에는 6회에 깜짝 구원 등판했다. 4차전은 다시 9회다.

박 감독은 "3차전은 원태인 이승민으로 끝내려고 했는데 날씨도 춥고 투구수가 많아졌다. 그런 점을 고려해서 일찍 교체했다. 원태인은 (4차전) 9회에 나간다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com다.