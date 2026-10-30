[오피셜] '2개월 연속 파격' KIA 왜 유망주들 일본으로 보내나…이번엔 NPB 마무리캠프 합류다

KIA 타이거즈 김찬민. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 또 과감히 유망주들에게 일본 유학의 길을 열어줬다.

KIA는 30일 '일본프로야구(NPB) 오릭스 버팔로스의 마무리 캠프에 유망주 선수와 코칭스태프를 파견한다'고 알렸다.

파견 선수단은 투수 이송찬 김찬민 최유찬과 포수 권다결까지 모두 4명이다. 코칭스태프는 3명이 함께한다. 이들은 다음 달 1일부터 18일까지 일본 고치현 동부 야구장에서 열리는 오릭스 마무리캠프 선수단에 합류해 훈련을 함께할 예정이다.

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KIA는 다음 달 1일 일본 오키나와로 출국해 마무리캠프도 진행한다. 현재 포스트시즌이 한창이라 이번 마무리캠프는 올해 신인들과 다음 시즌에는 반드시 1군에서 반등이 절실한 선수들이 주를 이룰 가능성이 크다.

오키나와 마무리캠프 대신 이송찬 김찬민 최유찬 권다결 등 4명만 오릭스 캠프로 보낸 이유는 무엇일까.

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KIA 구단은 "이번 파견은 유망주 선수들의 기량 향상과 성장 가능성을 넓히고, 선진 야구의 육성 시스템을 체득하여 구단의 육성 체계를 발전시키기 위해 기획했다"고 설명했다.

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KIA 타이거즈 권다결. 사진제공=KIA 타이거즈

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

KIA는 시즌 중에도 선수 육성 또는 기량 향상을 위한 과감한 시도를 꾸준히 해왔다. 대표적인 예가 일본 지바현에 있는 '넥스트베이스' 파견이다.

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KIA는 지난 6월 올해 극심한 부진에 빠진 좌완 이의리를 비롯해 투수 김시훈 홍민규 강효종 등을 시즌 중에 과감히 일본으로 보냈다. 3주 정도 단기 유학을 마친 이의리는 반등에 성공, 여전히 제구가 오락가락할 때는 있으나 후반기부터 불펜에서 큰 보탬이 되고 있다.

KIA는 이의리 효과를 본 이후 넥스트베이스와 업무 제휴 협약을 했다. 넥스트베이스는 신지 츠토무 박사의 연구 성과인 바이오메카닉 분석에 기반한 선수 육성 시스템이 강점인 곳이다. KIA는 이제부터 본격적으로 투수 유망주들을 꾸준히 넥스트베이스에 파견할 예정이고, KIA가 이의리로 성과를 본 이후 한화 이글스와 SSG 랜더스 등도 넥스트베이스에 투수들을 파견하기 시작했다.

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이송찬 김찬민 최유찬은 지난달 넥스트베이스에도 파견돼 이미 한 차례 일본 유학을 다녀왔다. 구단이 세 투수에게 거는 기대감이 엿보이는 대목이다.

오릭스 마무리 캠프 파견도 다양한 육성 방법을 고민한 노력의 결과다.

KIA 관계자는 "선수단에 선진 야구 훈련 및 체험 기회를 적극 제공하고, 향후 해외 구단과의 국제 교류도 점진적으로 확대해 나갈 계획"이라고 했다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com