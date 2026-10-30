"페덱 무제한, 원태인 9회, 이승민도 가능" 작심했다. 4차전에서 끝낸다."5일치 짐? 대구로 편하게 가겠다"[PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 삼성 원태인. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]"광주에서 대구로 편하게 가고 싶습니다."

30일 KIA챔피언스필드에서 열리는 플레이오프 4차전을 앞둔 삼성 박진만 감독. 상대 팀 KIA 이범호 감독이 "5일치 짐을 싸왔다"며 4차전 승리에 대한 의지를 불태웠다는 소식을 듣고 "우리는 어차피 대구로 가야 하니까"라며 이렇게 말했다.

2승1패. 2경기 중 한번만 이기면 2년 만에 다시 최고 무대로 간다. 5년 만에 KT 위즈를 다시 만난다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 원태인이 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

한국시리즈에 가도 곱게 가야한다. 궁극적 목표는 한국시리즈 업셋 우승. 내상을 최소화 하는 게 관건이다.

그러려면 플레이오프는 4차전에서 끝내야 한다. 그래야 그나마 이틀 휴식을 확보할 수 있다. 후라도 선발 카드도 아낄 수 있다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

그래서 4차전에 모든 것을 쏟아붓기로 했다.

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26일 1차전에 94구를 던진 크리스 페덱이 단 사흘만 쉬고 선발 마운드에 오른다. 투구수, 정해진 건 없다. 잘 던지면 계속 간다.

박진만 감독은 "(투구수는) 정해져 있지 않다. 3일 쉬고 나오는 거라 매 이닝 체크는 하겠지만 투구 수는 정해져 있지 않다"고 했다. 그러면서 "몸 상태는 좋다고 한다. (1차전 설욕) 의지도 충만하다"고 기대했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 이승민이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

선발 뿐 아니다. 불펜 에이스들도 총동원령이다.

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전날 빗속의 멀티이닝을 소화한 원태인(1⅔이닝 33구) 이승민(1⅓ 27구)도 연투를 위해 대기한다. 두 선수 4차전 등판 여부에 대해 전날 "내일 상태를 봐야한다"고 신중한 입장을 취했던 박 감독은 이날 "원태인 선수는 오늘 체크했다. 전혀 문제가 없다. 이승민 선수도 출전 명단에 들어있다"고 말했다.

다만, 원태인은 3차전과는 역할이 다르다. "9회에 등판할 것"이라고 했다. 앞서는 경기를 끝내기 위한 세이브 역할이 이날 원태인의 임무다.

마무리로 깜짝 변신한 토종 에이스. 정신적 지주 강민호와 한국시리즈 진출을 자축하는 세리머니를 할 수 있을까. 에너지와 의지는 충만하다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com