'최형우 시리즈' 완성의 결말일까. 좌완도 무소용. 1-1 균형 깨는 솔로포, PS 최고령 홈런 경신[PO4 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 최형우가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]최형우 시리즈 완성을 향한 한방일까.

최형우가 결정적인 순간, 또 한번 폭발했다.

2차전 대폭발 후 3차전 안타를 거른 지 하루 만이다.

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최형우는 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전에 5번 좌익수로 선발 출전했다.

첫 두 타석은 김도영에게 당했다.

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2회 첫 타석 잘 맞은 안타성 타구를 김도영이 슬라이딩 캐치하는 호수비로 막아섰다. 4회 두번째 타석 3루쪽 파울플라이를 관중석 바로 앞에서 김도영이 잡아냈다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 곽도규가 최형우에 역전 솔로홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

1-1로 팽팽하게 맞선 6회초. 1사 후 세번째 타석에 섰다.

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마운드에는 좌완 곽도규. 초구 122㎞ 몸쪽 커브를 기다렸다는 듯 풀스윙으로 당겼다. 발사각 큰 포물선이 챔피언스필드 밤하늘을 갈랐다. 우익수 나성범이 바라만 보는 사이 타구는 삼성 불펜 그물 위로 낙하했다. 자신이 보유한 포스트시즌 최고령 홈런 기록과 함께 2-1 균형을 깨는 천금 같은 한방. 2차전 김범수에 이어 시리즈 두번째 홈런도 좌완 불펜을 상대로 빼앗으며 KIA벤치에 고민을 안겼다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

2회초 류지혁 적시타로 선취점 후 삼성은 잇단 찬스를 살리지 못하며 달아나지 못하는 답답한 흐름을 이어가고 있었다. 그 사이 KIA가 4회 한준수의 적시타로 1-1 균형을 맞췄다.

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네일이 내려간 직후, 경기가 후반으로 치닫고 있는 상황에서 최형우의 한방은 4차전 향방에 영향을 줄 가능성이 커졌다. 역시 큰 경기를 지배하는 우승 청부사. 흐름을 읽고 노림수를 실행에 옮길 수 있는 리그 최고의 해결사 다웠다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com