'최형우 시리즈' 완성의 결말일까. 좌완도 무소용. 1-1 균형 깨는 솔로포, PS 최고령 홈런 경신[PO4 현장]

[광주=스포츠조선 정현석 기자]최형우 시리즈 완성을 향한 한방일까.
최형우가 결정적인 순간, 또 한번 폭발했다.
2차전 대폭발 후 3차전 안타를 거른 지 하루 만이다.
최형우는 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전에 5번 좌익수로 선발 출전했다.
첫 두 타석은 김도영에게 당했다.
2회 첫 타석 잘 맞은 안타성 타구를 김도영이 슬라이딩 캐치하는 호수비로 막아섰다. 4회 두번째 타석 3루쪽 파울플라이를 관중석 바로 앞에서 김도영이 잡아냈다.
1-1로 팽팽하게 맞선 6회초. 1사 후 세번째 타석에 섰다.
마운드에는 좌완 곽도규. 초구 122㎞ 몸쪽 커브를 기다렸다는 듯 풀스윙으로 당겼다. 발사각 큰 포물선이 챔피언스필드 밤하늘을 갈랐다. 우익수 나성범이 바라만 보는 사이 타구는 삼성 불펜 그물 위로 낙하했다. 자신이 보유한 포스트시즌 최고령 홈런 기록과 함께 2-1 균형을 깨는 천금 같은 한방. 2차전 김범수에 이어 시리즈 두번째 홈런도 좌완 불펜을 상대로 빼앗으며 KIA벤치에 고민을 안겼다.
2회초 류지혁 적시타로 선취점 후 삼성은 잇단 찬스를 살리지 못하며 달아나지 못하는 답답한 흐름을 이어가고 있었다. 그 사이 KIA가 4회 한준수의 적시타로 1-1 균형을 맞췄다.
네일이 내려간 직후, 경기가 후반으로 치닫고 있는 상황에서 최형우의 한방은 4차전 향방에 영향을 줄 가능성이 커졌다. 역시 큰 경기를 지배하는 우승 청부사. 흐름을 읽고 노림수를 실행에 옮길 수 있는 리그 최고의 해결사 다웠다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com