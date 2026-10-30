94구→사흘 휴식→99구, "설욕 의지가 대단" 투혼의 페덱이 만들어낸 기적의 역투[PO4 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]복수혈전. 의지가 대단했다.

삼성 라이온즈 크리스 페덱이 믿기지 않는 혼신의 역투를 펼쳤다.

페덱은 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전에 선발 등판, 5⅓이닝 동안 99구를 던지며 6안타 1사구 6탈삼진 1실점 역투를 펼쳤다.

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94구 던진 뒤 사흘 쉬고 등판한 페덱은 강렬한 정신력으로 놀라운 퍼포먼스를 펼쳤다.

4⅔이닝 동안 홈런 2방을 맞고 5실점 한 1차전과는 사뭇 달랐다.

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김도영을 상대로 삼진을 빼앗은 최고 153㎞ 투심패스트볼과 커터, 체인지업, 커브 등 다양한 구종을 섞어 KIA 타선의 예봉을 피해갔다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

1,2회를 연속 삼자범퇴로 돌려세운 페덱은 3회 1사 후 '천적' 김태군에게 빗맞은 안타로 첫 안타를 허용했다. 하지만 후속 박정우 땅볼, 박재현을 삼진 처리하고 이닝을 마쳤다.

페덱은 4회 선두 김도영에게 우중 2루타와 나성범에게 사구를 허용하며 2사 1,2루 위기에 몰렸다. 한준수에게 좌익선상 적시타를 허용하며 첫 실점을 했다. 이어진 1,3루 위기에서 하주석을 범타 처리했다. 5회에는 2사 후 1루수 디아즈의 실책과 김도영의 안타로 2사 2,3루 위기에 몰렸지만, 카스트로를 높은 커터로 헛스윙 삼진 처리하고 포효했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 페덱이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

6회초 최형우의 솔로포로 2-1 리드를 잡은 6회말 페덱은 다시 마운드에 섰다. 선두 나성범을 땅볼 처리했지만, 김선빈에게 내야안타, 한준수에게 1루수 굴절 안타로 1사 2,3루 위기에서 마운드를 넘겼다. 이승민이 하주석 김태군을 범타 처리하고 페덱의 승리 요건과 팀의 리드를 지켰다.

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하지만 삼성은 7회말 카스트로에게 적시타를 맞으며 2-2 동점을 허용했다. 페덱의 승리도 날아갔다.

삼성 박진만 감독은 이날 경기 전 "페덱의 설욕 의지가 크다"며 자발적 사흘 휴식 후 등판이었음을 암시한 바 있다. 페덱의 투혼이 만들어낸 멋진 역투였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com