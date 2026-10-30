어디 아픈가? 강민호가 왜 저래? 어정쩡한 타격폼으로 멀티히트 "평소와 사뭇 다른 모습" [PO4 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 1사 1루 강민호가 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]30일 플레이오프 4차전을 앞두고 이번 가을 풀타임 출전 중인 베테랑 포수 강민호에 대한 체력 우려가 제기됐다.

삼성 박진만 감독은 "어제(3차전)도 봤듯 주루 플레이 하면서 리액션이 제일 큰 선수"라며 "포스트시즌 경험을 많이 했기 때문에 체력관리 잘 하고 있을 것이다. 시즌 내 아픈 데가 별로 없는, 베테랑으로서 체력관리를 1년 내내 잘하는 선수"라고 걱정을 말라는 듯한 뉘앙스로 이야기 했다.

그런데 정작 타석에서 강민호의 모습은 평소와 달랐다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 1사 1루 강민호가 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

레그킥을 하고 힘을 모아 때리던 평소 역동적인 모습이 아니었다. 허리를 세우고 어정쩡 하게 서있다 약간의 스트라이드 후 팔로만 공을 맞히려는 어정쩡한 스윙을 이어갔다.

처음에는 변화무쌍한 KIA 선발 네일을 상대로 컨택율을 높이려는 시도로 보였다. 하지만 그렇게 생각하기에는 타구에 힘을 실을 수 없는 스윙자세였다. 강민호의 장타력을 감안하면 이해하기 힘든 접근법.

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해석의 여지는 두갈래다.

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첫번째는 어딘가 불편한 것을 애써 감추고 있을 가능성이다. 이번 시리즈 들어 인터뷰를 사양하는 모습과 맞물려 의혹이 확산될 전망.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회 안타를 날린 삼성 강민호. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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두번째는 타격에서의 공헌도를 높이기 위한 의도적으로 계획된 접근법일 수 있다. 강민호는 이날 전까지 3경기에서 9타수1안타로 타격 부진에 시달리고 있었다.

중계를 하던 해설위원들도 평소와 전혀 다른 강민호의 타격자세에 "평소와 사뭇 다른 모습"이라며 의문을 제기했다.

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의도적이든, 불가피한 선택이든 이 같은 타격 접근법은 결과적으로 성공적이었다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 2회초 1사 1루 강민호가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

0-0이던 2회 1사 1루에서 팔로만 가볍게 맞힌 느린 땅볼 타구가 투수 옆을 스쳐 데굴데굴 굴러 2루 위를 스쳐 중견수 쪽으로 빠져나갔다. 강민호 행운의 안타로 만들어진 1사 1,2루에서 류지혁의 선제 적시타가 터졌다. 네일로서는 강민호의 느린 땅볼 안타가 썩 유쾌할 리 없었다.

1-0으로 앞선 4회말에도 강민호가 또 한번 무심타법으로 안타를 생산했다. 1사 1루에서 0B2S의 불리한 볼카운트에서 143㎞ 바깥쪽 꽉 찬 커터에 팔만 쭉 뻗어 배트 중심에만 툭 맞혀 우익수 앞에 떨어뜨렸다. 1사 1,3루, 달아날 수 있는 황금찬스를 이었다. 찬스는 무산됐지만, 강민호의 무심타법은 효과적이었다. 6회 1사 1루에서는 또 한번 힘없는 유격수 앞 땅볼로 병살타를 치고 말았다.

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스윙하는 데 있어 무언가 불편함이 있는 게 아닐까 하는 일말의 걱정을 떨칠 수 없는 장면이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com