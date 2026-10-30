'역시나' 슈퍼스타의 간절한 몸부림, KIA 기적 이끌었다…"5일치 짐 싸자" 진짜 대구 간다

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 기적을 썼다. 기적의 시작엔 슈퍼스타 김도영이 있었다.

김도영은 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전에 2번타자 3루수로 선발 출전해 5타수 2안타 2득점 활약을 펼쳤다. KIA는 4대2로 역전승해 시리즈 2승2패 균형을 맞췄다.

이범호 KIA 감독은 3번타자 김도영 앞에서 좀처럼 밥상이 차려지지 않으니 고심 끝에 아예 김도영을 2번으로 앞당겼다.

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이 감독은 "워낙 지금 1, 2번이 계속 막히는 느낌이 들어서 오늘(30일)은 마지막일 수 있는 경기라 기다릴 상황은 아닌 것 같다. (박)재현이를 먼저 내고, 그다음에 타순을 한 단계씩 당겨 올리고, (박)정우를 9번에 뒀다. 첫 타석 돌아오면 다음부터는 정우 재현이 도영이까지 빠른 애들로 갈 수 있다"고 이야기했다.

KIA 득점의 순간에 늘 김도영이 있었다. 김도영은 0-1로 뒤진 4회말 선두타자로 나서 중견수 오른쪽 2루타를 쳤다. 삼성 선발투수 크리스 페덱에게 묶여 있던 타선을 깨운 장타였다. 나성범이 사구로 출루하고, 2사 1, 2루에서 한준수가 좌익선상 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루 김도영이 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 김도영이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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김도영은 5회말 2사 1루에서 좌전 2루타를 날려 또 한번 페덱을 흔들었지만, 해럴드 카스트로가 헛스윙 삼진에 그치는 바람에 추가 득점에는 실패했다.

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1-2로 뒤진 7회말 대역전 드라마의 시작에 또 김도영이 있었다. 1사 후 김도영이 3루수 땅볼에 그치는 듯했지만, 삼성 3루수 김영웅의 포구 실책으로 2루까지 갔다. 다음 타자 카스트로가 좌익수 오른쪽 적시타로 김도영을 불러들여 2-2 균형을 맞췄다.

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KIA는 삼성을 더 몰아붙였다. 2사 1루에서 김선빈이 우중간 안타를 때려 2사 1, 3루가 되자 삼성은 사토시에서 이재희로 마운드를 급히 바꿨다. 한준수가 우익수 오른쪽 적시타를 날려 3-2로 뒤집었고. 계속된 2사 1, 3루에서는 하주석이 좌전 적시타를 때려 4-2까지 달아났다.

김도영은 3차전까지 11타수 5안타(1홈런) 맹타를 휘둘렀지만, 앞에 주자가 좀처럼 쌓이질 않아 1타점에 그쳤다. 4차전에도 김도영은 욕심내지 않고 팀이 득점할 수 있는 발판을 마련하는 데 집중했고, 벼랑 끝에 놓였던 KIA를 5차전이 열리는 대구로 이끌었다.

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KIA 1군 매니저는 4차전에 앞서 선수단에 "5일치 짐을 싸서 오세요"라고 공지를 남겼다. 대구에서 열리는 5차전을 치르러 가고, 또 승리해 1위 KT 위즈가 기다리는 수원까지 가자는 메시지였다. 선수단의 간절한 염원이 이뤄졌다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 KIA 한준수가 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com