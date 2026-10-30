2위팀 맞나? 3실책 삼성의 끔찍한 수비 디테일 → 이대로면 KS 가도 문제다 [PO4]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 수비를 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하는 김영웅의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 1사 1루. 한준수 안타 때 3루에서 김영웅과 충돌한 KIA 김선빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 수비 조직력에 심각한 구멍을 드러냈다. 플레이오프가 결국 5차전 끝장 승부를 보게 됐다.

삼성은 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA 타이거즈와 플레이오프 4차전서 2대4로 졌다. KIA가 시리즈 2승 2패 균형을 맞췄다.

삼성은 실책 3개를 남발하며 자멸했다. 이 디테일로는 한국시리즈에 가도 문제다.

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베테랑 최형우가 좌익수 수비에 출전하며 외야 왼쪽 범위가 줄어든 것은 논외로 치더라도 심각한 수비 집중력을 노출했다.

1-1로 맞선 5회말 2사 후 박재현을 1루 땅볼 실책으로 출루시켰다.

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다음 장면에서는 김도영에게 평범한 안타를 맞고 투 베이스를 허용했다. 김도영이 좌전 안타를 쳤는데 중계 플레이가 엉성하게 이루어지면서 2루를 텅 비웠다. 좌익수 최형우가 2루도 3루도 홈도 아닌 애매한 곳에 공을 던지기도 했다. 김도영은 1루에 멈추려 했다가 그 빈틈을 재빨리 알아채고 2루까지 파고 들었다.

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페덱이 카스트로를 삼진으로 막아 실점과 연결되지는 않았다. 하지만 안타 하나에 바로 2점을 줄 수 있는 중대한 실수였다.

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2-1로 앞선 6회말에는 송구 미스가 나왔다. 1사 1루서 KIA 한준수가 때린 공이 1루수 디아즈의 글러브에 맞고 외야로 굴절됐다. 1루 주자 김선빈이 2루를 돌아 3루로 뛰었다. 2루수 류지혁이 포구했다. 3루에 던진 공이 원바운드 되면서 뒤로 빠졌다. 김선빈이 3루에서 멈췄지만 더 빠르고 주루플레이에 능한 주자였다면 홈으로 뛸 수도 있었다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 삼성 유격수 이재현과 좌익수 최형우가 KIA 김태군의 타구를 잡지 못하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

삼성은 결국 7회말 실책으로 인해 큰 화를 입었다.

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2-1로 앞선 7회말 1사 주자 없는 상황에서 김도영이 3루 땅볼을 쳤다. 삼성 3루수 김영웅이 가랑이 사이로 빠뜨렸다. 2사 주자 없어야 할 상황이 1사 2루가 돼 버렸다.

삼성 마운드는 여기서 무너지고 말았다. 카스트로 김선빈 한준수 하주석에게 줄줄이 안타를 맞으면서 3점을 빼앗겼다.

투수들이 버티는 데에도 한계가 있다. 추가점이 나지 않고 실책으로 흔들리는데 1점 리드를 지키기란 매우 어렵다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com