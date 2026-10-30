'결승 3안타' 한준수, 벼랑 끝 KIA 살렸다, KIA 천신만고 역전 드라마, 승부는 결국 5차전으로…[PO4 리뷰]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 동점 1타점 적시타를 날린 KIA 한준수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]결국 끝까지 간다.

KIA 타이거즈가 4차전 천신만고 역전승으로 대구 5차전을 끝내 성사시켰다. KT 위즈의 함박웃음 속 시리즈는 끝장승부로 이어지게 됐다.

KIA가 포기 없는 집념으로 시리즈를 2승2패 원점으로 돌렸다.

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KIA는 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 4대2 역전승을 거뒀다. 대구와 광주에서 각각 1승1패 씩 사이 좋게 나눠가진 양팀은 하루를 쉬고 1일 대구 라이온즈파크에서 최종 5차전을 치른다. 시리즈 승리팀이 맞불을 1위 KT 위즈와의 한국시리즈는 3일 개막으로 하루 연기됐다.

26일 1차전 선발 맞대결 후 단 사흘 휴식 후 다시 맞붙은 KIA 네일과 삼성 페덱의 1선발 맞대결.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회 이닝을 마치고 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

팽팽한 투수전으로 이어졌다.

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네일은 5이닝 6안타 5탈삼진 1실점, 페덱은 5⅓이닝 6안타 1사구 6탈삼진 1실점으로 팽팽한 기싸움을 펼쳤다.

삼성이 2회초 1사 1,2루에서 류지혁의 적시타로 선취점을 먼저 올리며 벼랑 끝 KIA를 압박했다.

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하지만 4회 1사 1,3루 달아날 찬스를 놓친게 화근이 됐다. 4회말 KIA가 김도영의 선두타자 2루타로 만든 2사 1,2루에서 한준수가 좌익선상 동점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 돌렸다.

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삼성은 네일이 내려간 뒤 6회 1사 후 최형우가 좌완 곽도규를 상대로 우월 솔로포를 날리며 2-1로 다시 앞서갔다. 자신이 보유한 포스트시즌 최고령 홈런 기록을 경신한 한방.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 구자욱이 네일에 3루 삼진으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

6회말 1사 2,3루 찬스를 무산시킨 KIA는 타자 일순하며 7회말 역전 드라마를 완성했다.

1사 후 김도영이 3루수 쪽 강습타구로 실책을 유발하며 2루에 안착했다. 페덱의 높은 공에 3타석 연속 범타로 물러났던 카스트로가 사토시의 직구를 밀어 천금 같은 동점 적시타를 날렸다.

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김선빈 안타로 이어진 2사 1,3루에서 한준수가 바뀐 투수 이재희의 포크볼을 당겨 역전 적시타를 날렸다. 이어진 1,3루에서 하주석의 빗맞은 행운의 적시타로 4-2까지 달아났다. KIA로 승부의 추가 넘어오는 순간.

KIA는 8회부터 전상현을 투입해 2점 차 리드를 철통 같이 지켰다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

6번 지명타자에 배치된 한준수는 4타수3안타 2타점 맹활약으로 승리의 으뜸 공신이 됐다. 김도영 역시 멀티히트와 2득점으로 승리의 선봉에 섰다.

삼성은 페덱의 99구 역투에도 불구, 상위타선의 침묵 속에 추가점을 뽑지 못하며 대구로 무거운 발걸음을 돌려야 했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com