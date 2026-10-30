조상우 5아웃이 엄청 컸다! → "제가 세리머니에 익숙하지 않아요" [PO4]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 접전 끝에 불펜 싸움에서 승리했다. 플레이오프를 결국 5차전까지 끌고 갔다.

허리가 끊어질 뻔한 순간에 조상우가 팀을 구했다.

KIA는 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전서 4대2로 승리했다.

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조상우가 중간에 아웃카운트를 5개나 책임지며 숨통이 틔였다. 조상우는 1⅔이닝 무실점으로 구원승을 챙겼다.

조상우가 마운드에서 내려올 때 3루를 붉게 뒤덮은 KIA 팬들은 그의 이름을 외쳤다. 조상우는 화려한 세리머니 대신 묵묵하게 더그아웃으로 돌아왔다. 조상우는 "제가 세리머니에 익숙하지 않아요"라며 웃었다.

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KIA는 1-1로 맞선 6회초 불펜을 가동했다. 선발 네일을 내리고 곽도규 카드를 꺼냈다. 곽도규는 첫 타자 디아즈를 삼진으로 막았지만 최형우에게 홈런을 맞았다. 다음 타자 김영웅에게 볼넷까지 주면서 흔들렸다.

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1사 1루에 조상우가 구원 등판했다.

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조상우는 강민호에게 유격수 병살타를 이끌어냈다. 조상우가 공 3개로 불을 끄면서 희망이 되살아났다.

조상우는 7회초에도 마운드에 올랐다. 조상우는 류지혁 이재현 김지찬을 삼자범퇴로 정리, 삼성의 흐름을 끊었다.

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조상우의 역투에 KIA 타선이 응답했다. KIA는 7회말 공격력이 폭발하며 3점을 몰아쳤다. 4-2로 뒤집어 조상우가 승리투수가 됐다.

조상우는 "이겨서 기쁘다"며 담백한 승리 소감을 남겼다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회 실점 위기를 넘긴 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

그는 "일단 더 벌어지면 안 된다는 생각에 실투를 최대한 줄이자는 마음으로 던졌다"고 돌아봤다.

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체력적으로 바닥날 시점이다. 조상우는 "괜찮다. 그냥 해야 한다. 열심히 관리하고 해서 힘든 티 안 내려고 한다"고 했다.

정신력으로 버티는 중이다. 조상우는 "앞으로 계속 나갈 수 있다. 나가서 결과가 좋다면 계속 던지고 싶다"고 기대했다.

자신의 이름을 연호하는 소리는 다 들린다고 한다. 조상우는 "다 들린다. 그렇게 응원 많이 해 주시니까 힘을 더 얻어서 열심히 던질 수 있다. 세리머니는 마음이 더 편해지면 하겠다"고 전했다.

이제 뒤는 없다. 1승이면 한국시리즈, 1패면 탈락이다. 조상우는 "무조건 이겨서 올라간다는 마음만 가지고 대구로 가겠다"고 투지를 불태웠다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com