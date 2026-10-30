김영웅 울 필요 없다 → 삼성, 어차피 2점으론 힘들었다 [PO4]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 실책을 범한 김영웅이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 삼성 마운드가 사토시에서 이재희로 교체됐다. 마운드가 교체되는 동안 이야기를 나누는 김영웅 이재현 류지혁의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 실책으로 자멸했다. 하지만 실책이 나오지 않았다고 해도 승리를 장담하긴 힘들었다. 삼성 불펜 상황을 고려하면 어차피 2점으로는 힘들었다.

삼성은 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA 타이거즈와 플레이오프 4차전서 2대4 역전패를 당했다.

2-1로 앞선 7회말 1사 주자 없는 상황에 나온 3루수 김영웅의 실책이 도화선이었다.

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2사에 주자가 사라져야 했지만 1사 2루가 되면서 대위기가 찾아왔다.

사토시가 카스트로에게 결국 좌전 적시타를 허용, 2-2 동점이 됐다.

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사토시는 다음 타자 나성범을 삼진 처리했다.

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김영웅의 실책이 없었다면 카스트로에게 안타를 맞았다고 쳐도 2사 1루에서 나성범을 삼진으로 잡는 시나리오.

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2-1로 7회를 넘겼다고 해도 8회와 9회가 문제였다.

삼성에 남은 필승조는 이재희 김태훈에 원태인 정도다. 원태인은 9회에 나올 계획이었다. 이미 3차전에 33구를 던졌기 때문에 4차전에 멀티이닝을 시도한다고 해도 무실점으로 막을 수 있을지는 미지수였다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 수비를 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하는 김영웅의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

애초에 삼성이 1점 리드로 2이닝을 버틸 가능성은 극히 낮았다. 삼성은 추가득점이 절실하게 필요했다.

삼성은 8회초도 삼자범퇴, 9회초도 삼자범퇴로 물러났다.

반면 사토시 다음으로 나온 이재희는 한준수 하주석에게 연속 안타를 허용하며 추가 실점했다. 2-1로 8회말을 맞이했더라도 원태인에게 무사히 이어질지 전혀 장담할 수 없는 상황.

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김영웅의 실책이 컸지만 삼성은 추가 득점도 실패했다. 김영웅 실책 때문에 졌다고 하기에는 무리가 있어 보인다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com