가치 90% 대추락, 그런데 갓성비 활약…KBO MVP 다시 FA시장 노크, 이번엔 몸값 얼마나 뛸까

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스에서 '갓성비 활약'을 펼친 에릭 페디가 다시 FA시장을 노크한다.

화이트삭스는 30일(한국시각) 6명의 선수가 FA자격을 얻었다고 발표했다. 페디를 비롯해 랜달 그리칙, 토미 팸 등이 대상이다. 이에 따라 페디는 오프시즌 FA시장에서 새 둥지 찾기에 나서게 됐다.

지난해 세인트루이스 카디널스와 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스 등 무려 세 팀에서 뛰었던 페디는 올 시즌을 앞두고 화이트삭스와 1년 150만달러에 계약했다. 지난해 3팀에서 141이닝을 던져 4승13패, 평균자책점 5.49로 부진했던 여파가 컸다. 2023년 NC 다이노스에서 20승을 거둔 뒤 메이저리그로 복귀해 177⅓이닝 9승9패, 평균자책점 3.30을 기록했던 모습과 대조해보면, 화이트삭스가 소위 '긁어보는 복권'으로 그를 영입했다고 볼 수 있다.

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페디는 시즌 초반 부진한 모습을 보이면서 우려를 샀다. 그러나 선발-불펜을 오가며 33경기(선발 15경기) 141이닝을 책임졌고, 8승9패, 평균자책점 3.83으로 지난해보다 나은 활약을 펼쳤다. 지난해 탈삼진 63개에 그쳤으나, 올해는 99개로 수치를 끌어 올렸고, 1.50이었던 WHIP(이닝당 출루 허용률)는 1.35로 낮췄다. 베이스볼 레퍼런스 기준 bWAR은 2.0이었다.

시즌 마지막 시점에서의 활약도 인상적이었다. 7경기(선발 3경기) 31⅓이닝을 던져 2승1패, 평균자책점 1.44, WHIP 1.15의 준수한 활약을 펼치면서 새 시즌 활약을 기대케 했다.

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페디는 NC에서 화이트삭스로 이적할 2023년 12월 당시 2년 1500만달러 계약을 맺었다. 당시 예상보다 큰 금액이라는 평가가 뒤따랐다. 첫 시즌에는 기대만큼의 활약을 펼쳤지만, 지난해에는 다소 부진했고, 결국 FA시장에서 가치가 10분의 1로 떨어지는 원인이 됐다. 하지만 저가 단년 계약에서 인상적인 활약을 펼친 만큼, 지난해보다는 따뜻한 겨울을 보낼 가능성이 높아 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com