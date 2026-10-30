'이래서' KIA 대투수한테 양해 구했지…'충격 퇴장' 에이스의 귀환, 탈락은 없다

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 실점 위기를 넘긴 후 주먹을 쥐어보이는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "네일을 먼저 안 쓰고 마칠 수는 없었다."

1선발의 완벽한 귀환이다. KIA 타이거즈 제임스 네일이 사령탑의 기대에 완벽히 부응했다. 벼랑 끝에 몰린 KIA가 반등할 발판을 마련하는 임무를 완수했다.

네일은 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전에 선발 등판해 5이닝 82구 6안타 무4사구 5삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 덕분에 KIA는 4대2 역전승을 거둬 시리즈 2승2패 균형을 맞출 수 있었다.

Advertisement

투심패스트볼(32개)과 스위퍼(27개) 커터(15개) 체인지업(8개)을 섞어 삼성 타선을 요리했다. 사흘밖에 쉬지 못했지만, 투심 패스트볼의 최고 구속은 151㎞, 평균 구속은 148㎞로 형성됐다.

원래 KIA는 4차전 선발투수로 베테랑 좌완 양현종을 준비해 뒀다. 그런데 네일이 1차전에서 헤드샷으로 퇴장하는 변수가 생겼다. 투구 수는 57개뿐. 이범호 감독은 만약 팀이 위기일 경우 4차전에 네일을 기용할 가능성을 내비쳤고, 시리즈 1승2패로 몰리자 고심 끝에 네일을 선택했다.

Advertisement

이 감독은 "우리가 마지막 경기에 몰린 상황에서 양현종이냐 네일이냐 고민 많이 했다. 아무래도 네일을 먼저 안 쓰고 마칠 수는 없었다. 중요한 것은 우리가 이기는 경기를 하는 것이다. 오늘 이기지 못하면 내일이 없다. 그러려면 네일이 등판하는 게 맞다"고 강조했다.

Advertisement

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회 구자욱을 삼진 처리 후 포효하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

2회 고비에서 실점을 막진 못했다. 네일은 1사 후 김영웅과 강민호에게 연속 안타를 맞아 1, 2루 위기에 놓였다. 이어 류지혁에게 우익수 오른쪽 적시타를 허용해 0-1이 됐다.

Advertisement

선취점을 뺏긴 가운데 네일은 2사 1, 2루 김지찬 타석에서 폭투까지 저질러 2, 3루 위기에 몰렸지만, 김지찬을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 추가 실점을 막았다.

4회초도 비슷한 흐름이었다. 1사 후 김영웅과 강민호에게 연속 안타를 허용해 또 1, 3루 위기로 연결됐다. 네일은 여기서 전력으로 후속타를 막았다. 류지혁을 헛스윙 삼진, 이재현을 중견수 뜬공으로 처리했다.

Advertisement

그러자 삼성 선발투수 크리스 페덱에게 고전하던 KIA 타선이 뒤늦게 득점을 지원했다. 4회말 선두타자 김도영이 중견수 오른쪽 2루타로 물꼬를 텄다. 1사 후에는 나성범이 사구를 얻어 1, 2루. 김선빈이 우익수 뜬공에 그쳐 2사 1, 2루가 됐는데, 한준수가 좌익선상 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.

네일은 5회까지 마운드를 지켰다. 김지찬-박승규-구자욱을 삼진 2개를 곁들여 삼자범퇴로 돌려세웠다. 임무를 마친 네일은 좌완 곽도규와 교체됐다.

곽도규가 최형우에게 홈런을 맞긴 했지만, 조상우(1⅔이닝)-전상현(2이닝)이 멀티이닝을 책임지며 네일 승부수가 통하게 힘을 보탰다.

Advertisement

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회 이닝을 마치고 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com