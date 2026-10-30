"후보 중 꼴찌" 김하성 대충격! ML FA 유격수 최하위…267억 계약 1년 만에 무슨 일이

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[스포츠조선 박상경 기자] 1년 전만 해도 2000만달러(약 267억원)를 받는 주전 유격수였다. 그러나 1년 만에 상황이 완전히 달라졌다.

김하성(31)이 미국 메이저리그(MLB) 공식 홈페이지가 발표한 FA 명단에서 유격수 부문 최하위에 그쳤다. MLB닷컴은 30일(이하 한국시간) '2026~2027시즌 FA 선수 전체 명단, 포지션별 정리'라는 제목으로 올겨울 시장에 나오는 선수들을 소개했다. 포수부터 내야수, 외야수, 지명타자, 선발투수, 구원투수까지 포지션을 나눠 정리한 명단이다. 순서는 미국 야구 통계 전문 사이트 팬그래프스가 집계한 2025~2026년 2시즌 합산 fWAR(대체 선수 대비 승리기여도)를 기준으로 정렬했다.

김하성은 최근 2시즌 합산 fWAR -0.9로 유격수 8명 가운데 마지막인 8위에 자리했다. 해당 부문 1위는 4.6을 기록한 마우리시오 두반이다. JP 크로퍼드가 4.0으로 2위에 올랐다. 3위 폴 데용이 0.1, 4위 잭 쇼트가 -0.2를 기록했다. 케빈 뉴먼이 -0.6, 올랜도 아르시아와 호르헤 마테오가 나란히 -0.7로 뒤를 이었다. 두반과 크로퍼드를 제외한 나머지 선수들의 활약이 미미했지만, 김하성은 이에도 미치지 못했다는 평가가 내려진 것이다.

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최근 부진이 그만큼 심각했다.

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샌디에이고 파드리스 시절이던 2023년 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 38도루를 기록한 김하성은 뛰어난 수비까지 인정받아 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다. 당시만 해도 다재다능한 내야수 가운데 한 명으로 평가받았다.

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그러나 2024년 오른쪽 어깨 부상이 발생하면서 흐름이 바뀌었다. 어깨 수술 여파로 2025년 시즌 중반에야 복귀한 김하성은 탬파베이 레이스와 애틀랜타 브레이브스를 거치며 48경기에 출전하는 데 그쳤다. 탬파베이에서 방출 대기 명단에 오른 김하성은 애틀랜타의 클레임으로 이적한 뒤 좋은 활약을 펼쳤다.

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김하성이 1600만달러 선수 옵션을 포기하고 FA시장에 나서자, 애틀랜타는 1년 2000만달러 계약을 안겼다. 수 년간 주전 유격수 부재에 시달리던 문제를 풀기 위함이었다. 하지만 김하성은 오프시즌 오른손 중지 힘줄 파열상을 했고, 5월 중순 복귀했으나 27경기 73타수 5안타, 타율 0.068이라는 최악의 부진에 그쳤다. 다시 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 8월에 복귀한 김하성은 24경기를 더 뛰었으나 정규시즌 최종 성적은 타율 0.116(129타수 15안타), 무홈런, 9타점, 2도루, 출루율 0.219, 장타율 0.140, OPS(출루율+장타율) 0.359에 그쳤다. 포스트시즌 엔트리에는 포함됐지만 반전은 없었다. 4경기에서 5타수 무안타에 그쳤다. 결국 김하성은 애틀랜타와의 계약이 끝난 뒤 다시 FA 신분이 됐다.

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3년 연속 FA시장에 나온 김하성을 향한 전망은 암울하기만 하다. 시즌 기록이 워낙 좋지 않았던데다 2년 간 이어진 부상 문제로 내구성 문제까지 지적되고 있다. 애틀랜타처럼 2000만달러 계약을 안기는 팀이 나올지는 미지수다.

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물론 아예 희망이 없는 건 아니다. 두반과 크로퍼드가 그나마 좋은 활약을 펼치긴 했으나, 정상급 유격수라고 보긴 어렵다. 유격수 보강을 원하는 팀 입장에선 멀티 포지션 소화가 가능하고 골드글러브 수상 경력이 있는 김하성을 저가에 영입하는 시도를 할 수도 있다. 다만 단기 계약에 그칠 가능성은 염두에 둬야 한다.

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또다른 변수도 있다. 단체협약이 만료되는 12월 2일 이후 직장폐쇄가 예상되는 가운데, 김하성의 계약도 차일피일 미뤄질 가능성이 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com