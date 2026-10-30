"어깨로 온 그 어려운 공을…" '슈퍼스타'도 혀를 내둘렀다.. '43세 해결사' 향한 진심어린 존경심[PO4 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 최형우가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]"어깨 쪽에서 출발한 공을 때려 담장을 넘기다니… 정말 대단하고 존경스럽습니다."

결정적인 순간, '클래스'는 영원했다. 삼성 라이온즈 최형우가 플레이오프 4차전에서 또 한번 결정적인 홈런포로 포스트시즌 최고령 홈런 기록을 새로 컸다.

KIA 타이거즈의 까마득한 후배들마저 감탄을 금치 못했다.

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최형우는 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 KIA와의 경기에 5번 지명타자로 선발 출전했다.

경기 초반은 아쉬움의 연속이었다. 2회초 잘 맞은 타구는 KIA 3루수 김도영의 호수비에 막혔고, 4회초 역시 김도영이 관중석 바로 앞에서 파울플라이를 잡아내며 운이 따르지 않았다. 2회 류지혁의 적시타 이후 추가점을 뽑지 못하며 1-1로 팽팽히 맞선 6회초 세 번째 타석. 최형우의 노림수가 시작됐다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 최형우가 역전 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

1사 주자 없는 상황에서 마운드에 오른 KIA 좌완 곽도규. 최형우는 곽도규의 초구 122km 몸쪽 커브를 기다렸다는 듯 쏘아 올렸다. 큰 포물선을 그린 타구는 챔피언스필드 우측 담장을 넘어 삼성 불펜 그물망 위로 떨어졌다. 2차전 김범수에 이어 이번 시리즈 두 번째 홈런 역시 상대 좌완 필승조를 상대로 뽑아낸 2-1 천금 같은 리드 홈런. 자신이 보유했던 포스트시즌 최고령 홈런 기록을 만 42세 10개월로 또 한 번 경신한 순간이었다.

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최형우의 역전 홈런은 아쉽게 지켜지지 못했다. 실책으로 시작해 불펜진이 무너지며 2대4로 패했다. 시리즈 승부는 다음달 1일 대구 5차전에서 가려지게 됐다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

경기 후 KIA의 '슈퍼스타' 김도영과 4차전 MVP 한준수는 승리와 별개로 최형우의 홈런 장면에 입을 다물지 못했다.

김도영은 경기 후 인터뷰에서 "정말 대단한 분이다. 좌완 곽도규 선수의 공은 좌타자 입장에서 결코 쉬운 궤적이 아니다. TV로 다시 보니 완전히 어깨 쪽에서 출발한 공이었는데, 그걸 그대로 받아쳐 홈런을 만드는 것을 보고 소름이 돋았다"며 "나이가 그렇게 많으신데도 저런 스윙을 유지하신다는 게 진심으로 존경스럽다"고 감탄했다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 8회말 삼성 김태훈 몸쪽 볼 황급히 피한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 한준수가 1타점 역전타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

4차전 결승타의 주인공이자 MVP로 선정된 포수 한준수 역시 혀를 내둘렀다. 한준수는 "우리나라 최고 타자답다. 도규의 볼 궤적을 보고 노려서 친 것도 아니신 것 같은데, 좌투수의 그 로케이션을 받아쳐 담장 밖으로 보낸다는 건 정말 본받고 싶은 클래스"라고 극찬을 아끼지 않았다.

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친정팀의 젊은 피 후배들을 매료시키고, 영감을 안긴 마흔셋 베테랑의 신들린 홈런포.

비록 팀의 승리로 이어지지는 못했지만, 최형우가 보여준 존재감은 왜 그가 '리그 최고의 해결사'이자 '살아있는 전설'로 불리는지를 증명하기에 부족함이 없었다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com