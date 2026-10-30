'몸값 폭등' 의외의 FA 최대어 등장, KIA 구박만 받던 투수의 환골탈태…"대구? 수원까지 가자"

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "그냥 대구 가고 싶다, 그리고 수원까지 가고 싶다 이런 생각을 했다."

KIA 타이거즈 마무리투수 전상현이 가장 중요한 가을 무대에서 주가를 올리고 있다. 전상현은 포스트시즌 5경기에서 7⅓이닝 무실점 행진 중이다. 이대로 내년까지 KIA의 마무리로 활약을 이어 간다면, FA 시장에서 뜻밖의 최대어가 될 수도 있다.

전상현은 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 4차전 4-2로 앞선 8회 등판해 2이닝 22구 무안타 무4사구 1삼진 무실점 퍼펙트 투구로 승리를 지켰다. 덕분에 KIA는 시리즈 2승2패를 기록, 대구로 향하게 됐다.

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이범호 KIA 감독은 정규시즌에 전상현을 장난 섞인 구박하는 일이 잦았다. 필승조에서 중책을 맡아야 하는데, 구위가 올라오기까지 시간이 걸렸다. 또 4월에는 부상으로 이탈해 2개월 정도 자리를 비웠다. 복귀 후 이 감독은 전상현이 팀을 위해 더 힘을 내주길 바라며 한번씩 더그아웃에서 만날 때마다 구박 아닌 구박을 했다.

전상현은 정규시즌 막바지부터 이 감독의 기대에 부응하기 시작했다. 정해영과 성영탁 다음으로 마무리를 맡던 이의리가 흔들려 다시 집단 마무리 체제로 전환한 상태였다. 이때 전상현이 뒷문을 갑자기 탄탄한게 걸어잠그기 시작해 KIA의 3위를 지켜내더니 포스트시즌까지 상승세를 이어 가고 있다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 8회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 4대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 전상현 김태군 배터리의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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전상현은 탈락 위기였던 팀이 기사회생한 뒤 "일단 경기 전부터 7회나 8회에 위기 상황이 오면 맞춰서 나간다고 해서 그때부터 준비하고 있었다. 오늘(30일)은 총력전이기 때문에 우리가 지면 끝난다. 네일이 선발 싸움을 잘해 줬고, 5이닝을 던졌으나 그래도 우리 투수들을 믿고 나 역시도 7회부터 준비해서 이렇게 좋은 결과가 있었던 것 같다. 부담보다는 즐기자는 생각으로 던졌고, 후회 없이 던졌다"고 이야기했다.

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KIA 선수단은 다음 달 1일 5차전이 열리는 대구만 바라보지 않았다. 삼성을 꺾고, 1위 KT 위즈가 기다리는 수원까지 갈 작정이었다. 그래서 KIA 선수단은 이날 전부 5일치 짐을 싸서 경기장에 왔다. 바로 대구 원정길에 올라 수원을 찍고 광주로 돌아온다는 계산이었다.

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전상현은 "오늘 올 때부터 우리가 5일치를 수원에 갈 생각으로 짐을 다 싸왔다. 무조건 대구 가자 이런 생각이 엄청 다들 간절했고, 모두 하나가 됐다. 대구 가고 싶다, 그리고 수원까지 가고 싶다는 생각을 했던 것 같다"고 강조했다.

전상현은 당연히 5차전도 대기한다. 5차전 선발투수는 아담 올러. 네일과 시라카와 케이쇼를 제외한 모든 투수가 출격을 준비한다.

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전상현은 "어차피 2승2패까지 왔기에 우리도 이제 총력전이다. 모든 것을 쏟아부어야 한다"고 각오를 다졌다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 삼성에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 전상현, 김태군. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com