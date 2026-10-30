일본은 FA 보상선수 없앤다, 올 겨울부터 실행…KBO 변화 계기?

사진출처=NPB 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB)가 보상 제도를 폐지한다.

NPB는 30일 일본프로야구선수회(이하 선수회)와 FA 보상 제도 개편에 합의했다고 발표했다. 일본 도쿄스포츠는 '합의안은 12개 구단으로 구성된 실행위원회 승인을 마쳤다'고 전했다.

가장 큰 변화는 인적 보상 제도 폐지다.

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NPB는 타 구단 FA선수를 영입할 때 연봉 등급에 따라 보상금을 지급하거나, 소속 선수 한 명을 보상 선수로 내줘야 한다. 보상 선수는 28명의 보호 명단에 포함되지 않은 선수 중 한 명이다. 하지만 이번 제도 개선으로 다가올 2027 FA시장에서는 이적 보상으로 드래프트 지명권 또는 현금 중 하나를 선택할 수 있다. A등급(기존 소속팀 일본인 선수 중 연봉 1~3위)은 드래프트 2라운드 지명권 또는 연봉 80~130%, B등급(연봉 4~8위)은 드래프트 3라운드 지명권 또는 연봉 60~100% 중 하나를 택해야 한다. 단 B등급 최하위인 연봉 8위 선수는 드래프트 지명권 보상 없이 연봉 60%에 해당하는 현금 보상만 하기로 했다. 기존 B등급이었던 연봉 9~10위 선수들은 새 제도에서 C등급으로 내려가고, 이들에겐 별도의 FA 보상이 발생하지 않는다. FA 권리 행사 이듬해 4월 1일 기준으로 35세 이상 선수는 등급에 상관 없이 보상이 면제된다.

사진출처=NPB 홈페이지

선수회는 발표 뒤 "인적 보상에는 운영상의 문제가 있었고, 선수들 사이에서도 폐지를 요구하는 목소리가 나왔다. 인적 보상이 사라지는 것은 선수들에게 큰 의미가 있다"고 평가했다. 하지만 "새로운 보상 제도가 실제로 어떻게 기능할지는 앞으로 확인해야 한다"면서 "2029년 시즌 종료 후 제도를 다시 검토하기로 합의했다"고 밝혔다.

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KBO리그는 2021년부터 FA 등급제를 시행 중이다. 최근 3년간 원소속팀 연봉 순위 3위 이내, 전체 연봉 30위 이내 신규자격 선수는 A등급으로 분류되며, 이 경우 20인 보호 명단 외 선수 1명 및 전년도 연봉 200%를 보상하거나, 전년도 연봉 300% 보상을 선택할 수 있다. B등급은 연봉 순위 10위 이내, 전체 연봉 60위 이내로 25인 보호 명단 외 선수 중 1명과 직전 연봉 100% 보상 또는 연봉 200% 보상금 중 선택할 수 있다. 3년 간 연봉 순위 11위 이하 내지 전체 61위 이하, 35세 이상 선수는 C등급으로 분류되며, 보상 선수 없이 전년도 연봉 150%를 보상하도록 규정하고 있다. 직전 FA A, B등급 선수는 두 번째 FA부터 B등급, C등급이었거나 세 번째 FA 선수는 C등급의 재자격이 주어진다.

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KBO리그 FA시장이 열릴 때마다 보상선수 제도에 대한 갑론을박이 이어져 왔다. 하지만 뚜렷한 돌파구는 여전히 마련되지 않고 있다. 드래프트 지명권으로 보상하는 새로운 실험에 나선 NPB가 어떤 행보를 펼치느냐에 따라 향후 논의도 달라질 수 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com