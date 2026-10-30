'선 넘었다' 충격의 악플 테러, 결국 삼성 외인 또 폭발했다…"내가 만난 사람 중 가장 위선적"

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 디아즈가 타격훈련을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회초 2사 1루 디아즈가 선제 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 이종서 기자] 패배 후 선 넘은 악플 테러. 결국 선수도 참지 못했다.

르윈 디아즈(30·삼성 라이온즈)는 30일 자신의 SNS에 캡처된 사진과 함께 글을 하나 올렸다.

글은 입에 담기 힘들 정도의 원색적인 비난이 가득했다. 아내를 두고 성적인 내용은 물론 '한국을 떠나라' 등의 내용까지 담겼다.

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이날 디아즈의 소속팀인 삼성 라이온즈는 광주 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전에서 2대4로 패배했다.

디아즈는 4차전에서 4타수 무안타 2삼진으로 침묵했고, 5회에는 수비 실책도 나왔다. 4차전에서의 경기력은 분명 아쉬움이 있을 법했다. 그러나 2차전과 3차전 홈런을 날리면서 팀 승리를 이끌며 삼성 팬을 열광하게 했다.

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정규시즌 디아즈는 144경기에 출전해 타율 3할5리 26홈런 129타점 OPS(장타율+출루율) 0.894의 성적을 남겼다. 디아즈의 활약이 없었다면 삼성의 정규시즌 2위도 장담하지 못했다.

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지난 활약을 모두 잊은 듯한 지나친 비난. 결국 디아즈는 자신의 SNS를 통해 고통을 호소했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회초 2사 1루 디아즈가 선제 2점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

디아즈 SNS

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디아즈는 '비록 여러분이 작년만큼 저를 좋아하지 않고, 작년처럼 저를 응원해주지 않는다고 해도 제가 하고 싶은 말은 하는 게 맞다고 생각합니다'라며 '여러분은 제가 이 세상에서 만난 사람들 중 가장 위선적인 사람들입니다'고 했다.

디아즈는 이어 '여러분은 올해 제 가족에게 너무나도 큰 상처와 피해를 주었습니다. 제 가족을 향해 온갖 저주와 악담을 퍼부었고, 그러는 와중에 제 가족들은 건강까지 나빠졌습니다. 심지어 항상 건강했던 저희 강아지 세 마리도 건강 상의 이유로 모두 수술을 받았습니다'고 덧붙였다.

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디아즈는 '여러분께 정중히 부탁드립니다. 앞으로 저에게 다가와 그 어떤 것도 요구하지 말아 주십시오. 저와 이야기해야 할 일이 있다면 제 변호사와 이야기하시기 바랍니다. 단 하루도 일이 뜻대로 풀리지 않으면 여러분은 저를 십자가에 못 박듯 비난하고 저주합니다. 심지어 제 가족까지 공격합니다. 저의 가족들을 저주하고 공격하는 일은 없었으면 하며 이번이 마지막일 것입니다'고 했다.

디아즈는 KBO리그에 온 뒤 줄곧 악플에 대한 고통을 호소해왔다. 자신은 물론 가족들까지 악플에 시달리면서 강경 대응의 뜻을 내비치기도 했다. 그러나 '익명'을 무기로 이어지는 원색적인 비난은 끊이지 않고 이어지고 있다.

한편, 4차전을 KIA가 잡으면서 두 팀의 플레이오프 시리즈 전적은 2승2패가 됐다. 11월1일 삼성의 홈인 대구 삼성라이온즈파크에서 한국시리즈 진출을 놓고 5차전을 치른다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com