20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[스포츠조선 김용 기자] KT 방긋!

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈. 한국시리즈에 올라가고 싶은 마음이 너무나도 잘 드러난 한판 승부였다.

양팀은 30일 광주기아챔피언스필드에서 플레이오프 4차전을 치렀다. 1차전을 무기력하게 패했던 삼성이 2, 3차전을 연속으로 잡으며 분위기를 바꾼 상황.

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양팀 모두 4차전 승리가 간절했다. 삼성은 4차전에서 시리즈를 끝내야 한국시리즈에서도 나름의 힘을 갖고 KT 위즈를 상대할 수 있었다. KIA는 벼랑 끝이기에, 당연히 5차전 승부가 간절했다.

선발 투수로 그 의지가 느껴졌다. 양팀 모두 1차전 등판 후 3일밖에 쉬지 못한 네일(KIA), 페덱(삼성)을 선발로 내세웠다. 후회없이 싸우겠다는 의지였다.

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경기 내용도 박빙이었다. 삼성이 2회 류지혁의 적시타로 앞서나가며 승기를 잡는 듯 했지만, KIA가 4회 한준수의 적사타로 균형을 맞췄다. 삼성이 6회 최형우의 솔로포로 다시 달아났지만, KIA는 7회 삼성 3루수 김영웅의 치명적 실책 속 3점을 뽑아내며 경기를 뒤집었다. 그 점수를 지켜 4대2로 신승했다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 4대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 이범호 감독과 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

양팀은 1일 대구에서 운명의 5차전을 치른다. 두 팀 선수단, 관계자, 팬들은 죽을 맛이지만 웃음이 피어나올 수밖에 없는 곳이 있다. 바로 KT 위즈다.

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KT는 한국시리즈 1위로 한국시리즈에 선착해있다. 단기전 역사가 말해주듯, 1위팀은 전력도 좋은 가운데 거의 1달 가까운 휴식을 취해 한국시리즈에서 100% 풀파워로 싸울 수 있다. 그래서 1위팀 우승 확률이 높다.

여기에 플레이오프에서 양팀이 체력을 빼고 오면 올수록 좋은데, KIA와 삼성이 5차전을 가게 됐으니 KT와 이강철 감독은 만족스러울 수밖에 없다. 안그래도 플레이오프를 앞두고 "누가 올라와도 좋으니 최대한 많이 싸우고 왔으면 좋겠다"고 얘기한 이 감독이었다. 이 얘기는 역대 한국시리즈 선착 감독들이 모두 똑같이 한 얘기였다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 박진만 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

5차전 선발은 올러(KIA)와 후라도(삼성)다. 양팀 2선발들이다. 이미 1선발들이 4차전에서 던졌다. 만약 두 팀 중 한 팀이 올라온다면, 결국 3선발부터 한국시리즈를 시작해야 한다.

단기전은 1차전이 중요한데 KT 1선발 예상인 대니엘과 맞붙을 선수가 KIA는 시라카와 또는 양현종, 삼성은 최원태 또는 원태인이 될 수 있다. 삼성의 경우 원태인이 5차전 던진다면 최원태가 1차전 선발이다.

KT는 확실한 에이스는 없지만, 나오는 선발마다 다 강력하다는 게 장점이다. 2차전 고영표, 소형준, 로건 누가 나오든 상대 4선발 싸움에서 유리한 고지를 점할 수 있다. 또 3, 4차전으로 넘어가면 상대 원투펀치가 나오지만 그들은 힘이 떨어졌고, KT 선발들은 힘을 모아 던질 수 있기에 여러모로 유리한 그림이 그려진다. 야수들의 체력 우위는 말할 것도 없다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com