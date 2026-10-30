839억 받는데 ERA 4.93…"고 홈!" 비난 받던 그 투수, 결국 옵트아웃 포기…내년에는 반등?

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[스포츠조선 박상경 기자] 이마이 다쓰야가 휴스턴 애스트로스 잔류를 택했다.

미국 야후스포츠는 30일(한국시각) '이마이가 내년에도 휴스턴에서 뛴다'고 전했다. 지난 1월 휴스턴과 3년 최대 6300만달러(약 839억원) 계약을 맺은 이마이는 매년 옵트아웃을 행사할 수 있는 권리를 갖고 있다.

올해 성적만 놓고 보면 당연한 결과다. 지난 시즌까지 세이부 라이온스 소속이었던 이마이는 포스팅을 신청, 휴스턴과 계약했다. 보장금액 5400만달러에 매년 옵트아웃 권리를 행사할 수 있는 유리한 조건이었다. 메이저리그에서 좋은 성적을 거두면 휴스턴을 떠나 더 좋은 계약을 맺겠다는 계산이었다.

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그러나 23경기 76⅔이닝 6승4패, 평균자책점 4.93에 그쳤다. 야후스포츠에 따르면, 이마이는 올해 80이닝 이상을 던질 경우 연봉을 100만달러 높일 수 있는 첫 번째 인센티브 기준을 충족시킬 수 있었다.

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성적 만큼 '입'도 문제였다. 이마이는 4월 11일 시애틀 매리너스전에서 아웃카운트 1개를 잡는 동안 볼넷 4개 포함 3실점하며 강판됐다. 이후 오른팔 피로를 호소하며 부상자 명단(IL)에 올라 한 달을 쉬었다. 당시 인터뷰에서 "일본과 미국은 이동 방식부터 다르다. 선수들이 식사하는 시간도 다르다"며 "일본에서는 호텔로 돌아가 저녁을 먹지만, 미국에서는 경기장에서 식사를 한다"며 생활 방식의 차이를 거론했다. 또 "마운드가 딱딱하다. 추운 날씨에서 투구하는 데 익숙하지 않다"고 어려움을 토로하기도 했다.

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이에 대해 야후스포츠는 당시 '이마이가 실망스런 결과 뒤 의외의 포인트를 짚은 건 이번이 처음이 아니다. 스프링캠프 시범경기에서도 부진한 투구 뒤 메이저리그 경기장의 마운드 경사와 공인구 문제를 거론하기도 했다'고 꼬집었다. 이어 '물론 일본 선수들이 미국에 와 적응해야 할 부분들이 많지만, 이런 사항들은 선수들이 새 둥지를 고려하고 리그에 진출하기 전에 알아둬야 할 부분'이라며 '클럽하우스에서 식사하는 게 어떻게 과도한 팔 피로도를 유발하는 지는 불분명하다. 이 과정에서 무언가 오해의 소지가 있을 가능성도 있다'고도 지적했다.

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올 시즌 이마이의 최대 문제는 제구 난조였다. 9이닝당 볼넷은 5.99개로 지난해 일본 기록(2.47)의 두 배 이상이었다. 가능성을 보여준 경기도 있었으나, 롤러코스터 제구력으로 안정을 찾지 못했다. 결국 휴스턴은 7월 말부터 이마이를 불펜으로 기용했다. 시카고 화이트삭스와 맞붙은 아메리칸리그 와일드카드시리즈에서는 마운드에 오르지 못했다.

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이마이는 내년에도 1800만달러 연봉을 받으며 시즌 뒤 옵트아웃 권리도 행사할 수 있다. 하지만 선발 복귀가 이뤄지지 않는 한 시장으로 나가 대박을 꿈꾸기는 어려운 게 사실이다. 선발 부재로 어려움을 겪고 있는 휴스턴은 내년에도 기회를 부여할 것으로 보이지만, 이마이가 기대에 걸맞은 투구를 할 지는 지켜볼 일이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com