'도영 놀이'도 가능합니다...루킹 삼진 먹었는데, 김도영은 왜 야구 천재인가

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 1회말 삼성 페덱에게 삼진을 당하고 있는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김용 기자] 삼진 먹었는데, 왜 야구 천재인가.

KIA 타이거즈가 죽다 살아났다. KIA는 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 4대2로 승리, 시리즈를 최종 5차전까지 몰고 갔다. 1차전 승리 후 2, 3차전을 연속으로 패배했다. 전문가들은 "삼성이 감을 잡았고, KIA가 지친 모습이 보인다"고 입을 모았다. 하지만 홈팬들 앞에서 남의 잔치 구경은 하게 할 수 없다는 KIA 선수단의 집념이 플레이오프를 마지막 무대까지 가게 했다.

이날 KIA 이범호 감독의 용병술 승리도 있었다. 시리즈 내내 1, 2번 타순이 밥상을 차리지 못하자 이 감독은 팀에서 가장 잘 치는 김도영을 아예 2번으로 내렸다. 김도영이 아무리 쳐도 앞에 주자가 없으니 소용이 없었다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

그 효과가 나온 건 1-2로 밀리던 7회말. 1번 박재현의 아웃으로 또 물거품이 되나 했는데, 2번 김도영이 바뀐 투수 사토시 상대 3루 강습 타구를 만들었다. 3차전 마지막 타석과 거의 흡사. 그런데 삼성 3루수 김영웅이 타구가 워낙 빠른 나머지 이 공을 가랑이 사이로 빠뜨렸고 김도영이 2루까지 진출하게 됐다. 그리고 김도영 뒤 카스트로의 적시타 공식이 완성됐다. 동점에 흔들린 삼성은 한준수와 하주석에게 연속 적시타를 맞고 무너졌다.

김도영은 이에 앞서 4회 2루타, 5회 안타로 계속 밥상을 차려줬다. 그런데 김도영의 야구 센스가 가장 돋보인 타석은 1회 삼진을 당한 첫 타석이었다.

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김도영은 이날 3번이 아닌 2번이었다. 위에서 언급한 것 처럼 해결을 해야하는 것보다 찬스를 만드는 역할을 해야하는 자리. 모처럼 만에 2번 출전이었지만, 본능적으로 자신의 할 일을 간파했다. 1회 첫 타석 삼성 선발 페덱의 첫 2개 볼을 골라냈다. 이후 풀카운트가 됐다. 끈질기게 연속 4개 커트를 해냈다. 마지막 삼성 포수 강민호는 몸쪽을 요구했으나, 페덱의 투심이 바깥쪽으로 들어왔다. 전혀 예상하지 못한 듯 공을 흘려보낸 김도영은 루킹 삼진. 하지만 공을 무려 10개나 던지게 했다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 8회말 삼성 김태훈 몸쪽 볼 황급히 피한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

페덱은 1차전 97개의 공을 던진 후 3일밖에 쉬지 못하고 마운드에 올랐다. 1번 박재현이 공 3개로 물러난 가운데, 페덱의 투구수를 급격하게 늘렸다. 단기전 선발을 빨리 끌어내리는 것만큼 좋은 전략은 없다. 특히 양팀 모두 가동 가능한 불펜이 적고, 소모가 많았든 시리즈임을 감안하면 말이다.

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김도영은 2024 시즌 호타준족 이미지로 MVP에 올랐다. 지난해 3번의 햄스트링 부상으로 아픔을 겪더니, 올해는 도루 시도를 최대한 자제하고 크게 치는 스윙에 집중하며 45개 홈런왕이 됐다. 이렇게 상황 대처 능력이 탁월하다. 이 단기전에서도 그 능력을 발휘했다. 김도영의 선수 가치가 훨씬 올라가는 삼진이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com