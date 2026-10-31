'PO 5차전 혈전' KIA-삼성은 죽을 맛인데...KBO는 웃는다 왜?

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 3루 관중석의 KIA 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김용 기자] 울다 웃는 KBO.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프가 최종 5차전까지 간다.

1승2패로 벼랑 끝에 몰렸던 KI가 30일 열린 4차전 경기에서 4대2로 승리, 양팀은 최종 5차전에서 한국시리즈 진출팀을 가리게 됐다.

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두 팀은 죽을 맛이다. 4경기, 너무나 치열하게 싸우며 지칠대로 지쳤다. 특히 불펜 소모가 많았고, 에이스 네일(KIA)과 페덱(삼성)은 3일 휴식 후 시리즈 두 번째 등판을 하기도 했다. 또 5차전 패하면 다 잡은 한국시리즈행을 놓치게 된다. 지는 팀은 망연자실 할 수밖에 없다. 그만큼 5차전에 대한 정신적 압박도 크다.

하지만 웃는 쪽이 있다. 바로 한국시리즈에서 기다리는 1위팀 KT 위즈. 누가 올라오든 힘을 다 쓰고 올라오라고 기원했는데 그게 현실이 됐다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3루 관중석의 삼성 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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또 KBO도 마찬가지다. 포스트시즌 경기는 KBO가 주관한다. 입장 수익도 다 KBO의 몫이다. 물론 모든 시리즈 후 각 팀들에게 정산을 하기는 하지만, 어찌됐든 수익이 크면 클수록 KBO가 갖는 파이도 커진다.

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그런데 준플레이오프까지는 아쉬웠다. 두산 베어스의 업셋도 가능하다던 와일드카드 결정전이 1경기로 끝났다. 결정타는 준플레이오프. 전국구 인기팀 KIA와, 오랜 시

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 3루 관중석의 KIA 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

간 최고 라이벌로 지내온 LG 트윈스의 맞대결. 하지만 양팀 맞대결이 3-0으로 허무하게 끝나버렸다. 한 경기 입장 수익이 약 10억원이라고 한다면, 5차전까지 간 것과 비교해 큰 액수가 날아간 것이다.

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하지만 '달빛 라이벌' KIA와 삼성이 그 아쉬움을 제대로 날려줬다. 지난해 삼성과 한화 이글스의 플레이오프도 명승부였다. 그 때도 양팀이 5차전까지 갔다. 이 5경기 전체 수익은 무려 45억6515만원이었다. 경기당 평균 9억원이 넘는 수익이 있었던 것. 이는 역대 플레이오프 최다 입장 수익 신기록이었다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3루 관중석의 삼성 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

올해도 정확히 파악해봐야겠지만, 대구에서 열리는 5차전이 매진이라고 가정할 경우 신기록 달성은 따놓은 당상이다. 왜냐하면 지난해에는 1만6470석 규모의 대전에서 3경기가 열렸고, 2만3680석의 대구에서 2경기가 진행됐다. 올해는 대구에서 3경기, 그리고 1만8900석으로 대전보다 규모가 큰 광주에서 2경기가 열렸다. 관람석별 객단가 등이 영향이 있겠지만 전체 좌석수로는 당연히 지난해를 압도한다. 기록을 넘어설 확률이 매우 높아보인다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com