한화 올해는 지갑 닫히나?…이 선수 터지면 만사 오케이, "내년에는 풀타임 뛰어보고 싶다"

22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 오재원이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 오재원이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 이종서 기자] "내년에는 풀타임을 다 뛰어보고 싶습니다."

한화 이글스의 최근 몇 년 간 '숙원 사업'은 중견수 발굴이었다. 외국인선수를 기용하기도 했고, 무한 경쟁 체제로 돌리며 주인이 나타나기도 바랐다.

2026년 신인드래프트에서 한화는 1라운드(전체 3순위)에 유신고 외야수 오재원(19)의 이름을 불렀다. 외야수가 아닌 '중견수'로 호명하면서 기대를 엿보게 했다.

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마무리캠프부터 스프링캠프, 시범경기에서 모두 좋은 모습을 보여줬던 오재원은 개막전 1번타자 겸 중견수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 데뷔전에서 3안타를 치는 등 강렬한 활약을 펼쳤지만, 이내 체력적인 문제를 마주했고, 다소 페이스가 떨어졌다.

교체 출전을 하던 그는 6월 중순에는 열흘 간 퓨처스리그에서 재정비를 하기도 했다. 전반기 마지막 경기에서 3안타로 반등에 성공한 그는 후반기에도 페이스를 올리기 시작했다.

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다시 한 번 1군 무대에 존재감을 보이나 싶었지만, 7월26일 대전 LG전을 앞두고 훈련을 하다 발목을 다쳤고, 결국 1군 무대에 추가로 등록되지 못했다.

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이후 재활에 나섰던 그는 9월말이 돼서야 퓨처스리그 경기에 나왔다. 시즌을 마친 뒤에는 일본 미야자키에서 열린 교육리그에 참가해 곧바로 내년 시즌을 바라봤다.

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이대진 퓨처스 감독은 이번 교육리그에서 좋은 모습을 보여준 선수 중 한 명으로 오재원을 꼽았다. 그만큼, 재활이 순조롭게 끝나간다는 소식이었다.

오재원은 "기대하고 왔는데 기대한 만큼 투수 공도 엄청 좋았다. 포크볼이나 체인지업, 이런 떨어지는 변화구가 엄청 좋아서 그런 부분에서도 대처할 수 있는 방법을 계속 찾고 있다. 또 타격 밸런스도 계속 올리려고 코치님과 계속 상의하고 이야기하고 있다"고 밝혔다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회 1사 1루 대주자 오재원이 문현빈 안타 때 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

부상도 완전히 털어냈다. 오재원은 "부상 거의 다 완전히 회복했다. 내년에는 재활 더 열심히 해서 안 다치고 풀타임 다 뛰어보고 싶다"고 이야기했다.

교육리그에 참가하는 일본 투수들은 2군급이라고 하지만 기량 만큼은 KBO리그 1군 투수 못지 않다. 이런 투수를 상대로 성적 부담없이 자신의 기량을 테스트할 수 있는 시간이다. 오재원도 타격을 마음껏 해보겠다는 목표 속에서 교육리그를 보냈다. 오재원은 "확실히 일본 투수의 수준이 높아서 내가 계획한 것 만큼 뻥뻥 치고 이러지는 못했다. (그래도) 내가 생각하고 왔던 것들은 일단 차근차근 다 하고 있는 것 같다"라며 "헛스윙하고 삼진 먹어도 괜찮다고 생각하고 강하게 돌리면서 내 스윙을 하려고 했다"고 밝혔다.

비록 부상으로 완주를 하지 못했지만, 올 시즌 경험은 내년 시즌 자양분이 될 전망이다. 오재원은 "출루도 하고, 타석에서 싸울 줄 아는 선수가 되려고 한다"라며 "내년에도 그런 걸 생각한다면 올해보다 더 잘할 수 있을 것 같다"고 했다.

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아울러 오재원은 "내년에는 올해보다 더 잘해서 1년 내내 팬들을 뵀으면 좋겠다"고 다짐했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com