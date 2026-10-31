KBO 최초 탄생! '짐승 수비' 공룡에 이식한다…NC, 김강민 외야 코디네이터 전격 영입, "경쟁력 높이겠다" [공식발표]

사진제공=NC 다이노스

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[스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스가 KBO 최초의 보직을 만들었다

NC는 31일 "김강민 외야 코디네이터와 계약했다"고 발표했다. NC는 김강민 외야 코디네이터 영입으로 KBO리그 최초로 외야 코디네이터 제도를 운영하게 됐다.

김강민 외야 코디네이터는 2001년 신인 드래프트에서 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)의 2차 2라운드 지명을 받아 프로 생활을 시작했다.

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KBO리그를 대표하는 중견수로 활약하며 뛰어난 수비력을 선보였으며 2024시즌 종료 후 현역에서 은퇴했다. 이후 KBO 전력강화위원과 해설위원으로 활동해 왔다.

NC는 "김강민 외야 코디네이터의 풍부한 선수 경험과 수비 노하우, KBO 전력강화위원으로 쌓은 분석 역량을 높이 평가해 영입을 결정했다"라며 "데이터와 현장 경험을 접목한 선수별 맞춤형 지도로 팀의 외야 수비 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

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김강민 외야 코디네이터는 N-C-D팀(1군, 2군, 재활군) 전체의 외야 수비를 총괄하며 선수별 수비 능력 분석과 맞춤형 지도, 과학적이고 체계적인 훈련 프로그램 운영 등을 맡을 예정이다. 또한 N-C-D팀의 외야 담당 코치들과 협업하여 구단 전체에 걸쳐 일관된 외야 수비 코칭과 육성이 이루어질 수 있도록 관리할 계획이다.

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김강민 외야 코디네이터는 "NC에 합류하게 돼 뜻깊게 생각한다. 선수 시절의 경험과 KBO 전력강화위원으로 활동하며 쌓은 노하우를 바탕으로 선수들의 장점을 살리고 부족한 부분을 보완할 수 있도록 돕겠다. 선수들과 적극적으로 소통하며 팀의 외야 수비 경쟁력을 높이는 데 힘을 보태겠다"라고 말했다.

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김강민 외야 코디네이터는 11월3일 출국하는 CAMP 1 오키나와부터 합류할 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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