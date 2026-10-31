곽빈 울렸던 그 타자, 시즌 종료 후 트레이드 날벼락…DET 현금 트레이드 확정

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[스포츠조선 박상경 기자] 보스턴 레드삭스가 대만 타자 정쭝저를 디트로이트 타이거스로 트레이드했다.

보스턴은 30일(한국시각) 정쭝저를 디트로이트로 현급 트레이드했다고 발표했다. 정쭝저는 올 시즌 보스턴에서 14경기에 출전해 타율 0.256(39타수 10안타), 0홈런, 5타점, 출루율 0.318, 장타율 0.282, OPS(출루율+장타율) 0.600을 기록했다.

지난해 피츠버그 파이어리츠에서 빅리그에 데뷔한 정쭝저는 3경기 7타수 무안타의 성적을 남긴 채 마이너행 통보를 받았다. 시즌을 마친 뒤 방출 대기(DFA) 통보를 받았은 그는 탬파베이 레이스, 뉴욕 메츠, 워싱턴 내셔널스를 거쳤으나 잇달아 DFA 통보를 받았다. 한 달 동안 무려 네 팀을 떠돌았던 그는 2월 6일 웨이버 클레임을 건 보스턴의 부름을 받고 비로소 정착에 성공했다. 지난 3월 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 곽빈(두산 베이스)을 상대로 홈련을 쳐 국내 팬들에게 강한 인상을 남긴 바 있다.

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보스턴에서도 출발은 마이너리그였다. 하지만 정쭝저는 트리플A 우스터 레드삭스에서 가능성을 보여줬다. 4월 10일 콜럼버스 클리퍼스전에서는 3루타, 2루타, 홈런, 번트 안타를 차례로 기록하며 사이클링히트를 달성했다. 우스터 구단 역사상 첫 번째 기록이었다. 정쭝저는 6월 25일 보스턴 콜업 통보를 받았다.

정쭝저는 지난 21일 귀국 기자회견에서 "(보스턴 콜업 통보를 받은 뒤) 호텔에 대기하며 가족에게 전화를 걸었다. 아내는 콜업될 것이라고 격려해줬다. 경기 두 시간 전에 로스터 포함이 확정됐다"고 돌아봤다. 정쭝저는 뉴욕 양키스전 첫 타석에서 내야 땅볼로 첫 타점을 올린 데 이어, 두 번째 타석에선 2루타를 쳤다. 정쭝저는 이 경기를 복귀하며 "이 기회가 마침내 찾아왔다고 생각했다. 그전에 정말 많은 일을 겪었기 때문에 너무 기뻤다"며 잠시 말을 잇지 못했다. 이후 "오늘 울게 될 줄은 몰랐다"고 눈물을 떨궜다. 그는 "지난해엔 안타 하나를 얻기 위해 뛰었지만, 올해는 내가 이 곳(보스턴)의 일원이라고 느꼈다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com