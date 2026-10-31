"12승 ERA 1.36인데 불펜으로?" 양키스가 눈독 들인 특급 선발…美 스카우트 왜 이런 평가 내렸을까

사진출처=세이부 라이온스 구단 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 미국 메이저리그 포스팅에 나서는 다이라 가이마(세이부 라이온스)가 불펜에서 뛸 가능성이 제기됐다.

미국 뉴욕포스트는 31일(한국시각) 다이라의 포스팅 소식을 전하며 "뉴욕 양키스가 그에게 관심을 갖고 있다"고 전했다. 세이부는 30일 다이라의 포스팅을 승인한다고 발표한 상태다.

다이라는 올 시즌 세이부의 에이스로 활약했다. 23경기 146이닝을 던져 12승5패, 평균자책점 1.36을 기록하며 퍼시픽리그 평균자책점 1위를 차지했다. 볼넷 45개를 내준 반면 탈삼진 141개를 뽑아냈고, 이닝당 출루허용률(WHIP)은 0.96에 불과했다. 세이부의 히로이케 고지 구단본부장은 "올해는 선발투수로서 경기 끝까지 구위가 떨어지지 않았다. 중요한 상황에서는 오히려 한 단계 더 강한 공을 던졌다"고 평가했다.

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다이라는 150㎞ 중후반의 강속구 뿐만 아니라 다양한 변화구를 가진 투수다. 2023년 선발로 11승을 거둔 그는 이듬해 부상 여파로 등판 횟수가 줄었으나, 지난해 불펜으로 돌아가 54경기 4승2패31세이브, 평균자책점 1.71로 퍼시픽리그 구원왕 타이틀을 가져갔다.

올 시즌 선발로 뛰었으나, 미국 현지의 평가는 불펜에 맞춰졌다. 뉴욕포스트는 '양키스는 올해 다이라의 투구를 관찰한 구단 중 하나다. 다만 영입이 이뤄진다면 선발 로테이션보다 불펜에서 활용하는 방안을 고려할 것'이라고 전했다. 또 '올해 다이라를 지켜본 여러 메이저리그 스카우트도 불펜이 가장 적합한 역할이라고 평가했다'고 전했다. 구종 구성은 선발투수로 충분하지만, 키 173㎝의 체격으로 메이저리그에서 긴 이닝을 꾸준하게 소화할 수 있을지 우려하는 구단이 있다는 설명이다.

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양키스는 게릿 콜, 맥스 프리드, 카를로스 로돈 등 정상급 선발투수들을 보유하고 있다. 여기에 캠 슐리틀러가 새로운 핵심 선발 자원으로 성장하면서 내년 선발 로테이션의 윤곽이 이미 잡혀 있다. 반면 불펜은 마무리투수 데이비드 베드너가 FA 자격을 얻고, 좌완 팀 힐과 라이언 야브로, 시즌 도중 합류했던 마이클 풀머와 존 슈라이버 등도 FA 시장에 나온다. 여기에 페르난도 크루즈는 오른쪽 팔꿈치 인대 부분 파열로 내년 시즌 전체를 결장할 가능성이 있다. 안정적인 선발진에 비해 불펜이 불안한 만큼, 다이라를 데려와 불펜 강화에 초점을 맞출 가능성이 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com