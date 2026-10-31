KIA 이 정도 '초대박' 몰랐다, 트레이드 'KS 승부수' 될 줄이야…"난 행복한 선수, KS까지 가야 한다"

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 KIA 하주석. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "어떨 것 같아요?"

KIA 타이거즈 관계자는 지난 7월 한화 이글스와 트레이드로 유격수 하주석을 영입하면서 추후 이 결정이 어떤 평가를 받을지 궁금해했다. 당시 KIA 내야 사정을 보면 하주석의 타격과 수비 모두 큰 도움이 될 줄은 알았다. 그런데 이 결정이 KIA를 한국시리즈 문턱 앞까지 데려갈 줄은 아무도 몰랐다.

하주석은 후반기부터 KIA의 유격수 갈증을 완전히 해소해 줬다. 지난해까지 부동의 주전 유격수였던 박찬호가 두산 베어스로 FA 이적하고, 아시아쿼터 유격수 제리드 데일 카드가 실패로 끝난 가운데 완벽한 적임자가 나타나지 않았다. 김규성과 박민이 번갈아 부담을 나누며 잘 버텼으나 타격이 끝내 아쉬웠다. 하주석이 합류하자마자 박민과 김규성이 부상으로 자리를 비워 주전 유격수를 맡긴 게 KIA가 정규시즌 3위까지 치고 올라간 신의 한 수가 됐다.

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하주석은 가을에도 감초 임무를 톡톡히 해내는 중이다. LG 트윈스와 준플레이오프에서는 6타수 3안타, 2볼넷 활약을 펼쳤다. 덕분에 KIA는 3전 전승으로 플레이오프에 진출할 수 있었다.

KIA가 삼성 라이온즈와 플레이오프에서 1승2패로 밀려 탈락 위기에 놓인 순간. 또 하주석이 결정적 안타를 날렸다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 KIA 하주석. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 KIA 하주석. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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KIA는 30일 광주에서 열린 삼성과 플레이오프 4차전에서 4대2로 승리해 기사회생했다. 1-2로 뒤진 7회 대거 3점을 뽑아 경기를 뒤집었다.

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7회 1사 후 김도영이 3루수 땅볼 포구 실책으로 출루하면서 KIA가 분위기를 타기 시작했다. 카스트로가 바로 적시타를 날려 2-2 균형을 맞췄고, 이어진 2사 1, 3루에서 한준수가 값진 결승타를 때려 3-2가 됐다. 계속 접전을 펼친 것을 고려하면 1점차는 안심하기 어려웠는데, 하주석이 바로 달아나는 1타점 적시타를 날려 4-2 승리에 쐐기를 박았다.

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KIA 벤치는 덕분에 과감히 8회부터 마무리 전상현을 투입해 2이닝을 막게 하는 승부수를 던질 수 있었다.

하주석은 지난해 한화에서 한국시리즈 준우승을 경험했고, 올해는 KIA에서 2년 연속 한국시리즈 무대에 오르기 직전이다. 올 시즌 초반 한화에서 포지션 경쟁에 밀려 2군에서만 보냈던 시간을 생각하면, 트레이드가 하주석을 살렸다.

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하주석은 "작년에는 한화에서 가을 야구를 했고, 올해는 또 KIA에서 하고 있는데 되게 행복한 선수인 것 같다. 운도 좋았던 것 같다. 일단 이겨서 또 한국시리즈까지 가야 되는 게 우리의 목표다. 그것만 생각하고 경기에 나설 것"이라고 각오를 다졌다.

2년 연속 한국시리즈까지 1승만 남겨둔 상황과 관련해서는 "조금 더 가고 싶다는 생각은 항상 갖고 있다. 한국시리즈를 경험할 수 있는 게 선수로서 축복이고 소중한 기억들이다. 또 한번 해보고 싶다는 생각을 하고 있다"고 밝혔다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 하주석이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com