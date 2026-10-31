"그러다 너네 다 망해" NFL 정규시즌도 못 이기는 WS, MLB 향한 美매체 섬뜩 경고…대체 왜

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 미국프로야구 메이저리그(MLB)가 미국프로풋볼(NFL)과의 시청률 경쟁에서 또 한 번 완패했다.

미국 배럿미디어는 30일(한국시각) 'MLB에 문제가 있다. NFL은 그 일부에 불과하다'는 제목의 칼럼에서 월드시리즈 시청률과 다가오는 노사협약 협상 문제를 분석했다.

매체가 주목한 경기는 지난 27일 열린 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스의 월드시리즈 3차전이다. 당시 밀워키는 탬파베이를 10대1로 크게 꺾었다. 하지만 경기 내용보다 더욱 눈길을 끈 것은 시청률이었다. 스포츠미디어워치에 따르면 이날 월드시리즈 3차전을 시청한 미국 내 평균 시청자는 약 833만명이었다. 같은 시간 열린 댈러스 카우보이스와 필라델피아 이글스의 NFL 정규시즌 경기는 무려 1880만명을 끌어모았다. NFL 시청자가 월드시리즈보다 약 2.3배 많았던 셈이다. 심지어 NFL 경기는 플레이오프도, 슈퍼볼도 아니었다. 10월에 열린 정규시즌 경기였다.

Advertisement

이번 월드시리즈는 개최 전부터 우려를 샀다. 소위 '빅마켓 구단'으로 꼽히는 LA 다저스, 뉴욕 양키스가 챔피언십시리즈에서 나란히 고배를 마셨고, 상대적으로 인기가 저조하다는 평가를 받아왔던 밀워키와 탬파베이가 맞붙어 흥행 동력이 약하다는 평가를 받았다. 하지만 1차전 1226만명, 2차전 1085만명 시청자를 확보하면서 지난해 다저스-토론토 블루제이스 간의 월드시리즈 시청률에 근접한 성과를 얻았다.

문제는 NFL과 정면으로 맞붙은 3차전이었다. 시청률이 폭락하면서 MLB의 인기가 NFL에 크게 미치지 못한다는 점이 드러났다. 4차전에서는 1348만명, 5차전은 1422만명으로 시청자 수가 늘어난 건 그나마 다행스런 부분이다.

AP연합뉴스

Advertisement

배럿미디어는 '이번 결과가 두 가지 사실을 동시에 보여준다. 하나는 NFL이 미국 스포츠 방송 시장에서 압도적인 영향력을 행사하고 있다는 점이고, 다른 하나는 대도시 구단이나 오타니 같은 슈퍼스타가 없어도 매력적인 경기가 펼쳐진다면 월드시리즈가 충분한 경쟁력을 갖출 수 있다는 점'이라고 평했다.

Advertisement

이럼에도 우려는 가시지 않고 있다. 오는 12월 2일 단체협약 만료로 직장폐쇄 가능성이 대두되고 있다. 직장폐쇄가 2027년 정규시즌 취소를 의미하는 건 아니지만, 스프링캠프 일정에 영향이 불가피하고, 그에 따라 정규시즌 질적 하락에 대한 우려도 이어지고 있다. 월드시리즈가 취소됐던 1994년보다는 나을 것으로 보이지만, 우려는 가시지 않고 있다.

Advertisement

배럿미디어는 '지금의 스포츠 시장은 1994년보다 훨씬 치열하다. NFL뿐 아니라 NBA와 대학풋볼, 다양한 스트리밍 콘텐츠가 시청자의 시간을 놓고 경쟁하고 있다'며 '메이저리그 경기가 사라지더라도 팬들이 무작정 기다려주지는 않을 것'이라고 경고했다. 또 '양측이 합의에 실패한다면 MLB는 NFL이 시청자를 빼앗아 가는 상황을 걱정할 필요조차 없어질 것이다. 스스로 팬들을 다른 곳으로 떠나보내는 결과를 만들 수 있기 때문'이라고 적었다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com