오타니도 못한 사이영상이 목표, 1m73 우완 다이라 1일 ML 포스팅 신청, "가고 싶은 팀? 날 필요로하면 어디든 상관 없어"

세이부 우완 다이라는 올 겨울 포스팅을 통해 메이저리그 도전에 나선다. 다이라는 31일 열린 기자회견에서 "사이영상을 목표로 나아가겠다"라고 했다. 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS

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프로 10년차가 되는 내년에는 꿈의 무대에 오른다.

세이부 라이온즈 우완투수 다이라 가이마(27)가 사이영상 수상을 목표로 메이저리그 도전에 나선다. 다이라는 메이저리그 포스팅 신청이 시작되기 하루 전인 31일 사이타마현 도코로자와 벨루나돔에서 기자회견을 열었다. 전날(30일) 구단으로부터 포스팅 허용 통보를 받은 다이라는 "그냥 기뻤다. 열심히 하겠다"라고 했다.

2018년 신인 4지명으로 세이부에 입단해 9년을 머물고 더 큰 세상으로 간다. 그는 2019년 말부터 빅리그 도전 의사를 밝혀 왔다.

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메이저리그 특정팀을 거론하지 않았다. "희망하는 구단은 없다. 정말 나를 필요로 하는 구단이라면 어디든 가고 싶다"라고 했다. 다이라는 메이저리그에서 목표를 묻는 질문에 "누구나 받고 싶어 하는 사이영상을 향해 나아가고 싶다"라고 했다. '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(LA 다저스) 등 일본인 선수 누구도 못 받은 사이영상이다.

다이라는 이어 "내일(11월 1일) 포스팅을 신청할 것 같다"라고 했다. 최대한 빨리 협상을 시작해 신속하게 끝내고 싶은 마음이 크다. 다음 달 미국으로 건너가 협상에 나설 예정이다.

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현재 난항 중인 메이저리그 노사 협상이 결렬되면 포스팅 절차가 12월 1일(현지시각) 마감된다. 기존에는 12월 15일이 마감일이었는데 2주

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다이라는 올시즌 선발로 12승을 올리고, 평균자책점 양 리그 전체 1위를 했다. 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS

넘게 단축된다. 그는 "에이전트도 나도 자신 있다"라고 했다.

메이저리그는 다이라가 선발, 구원이 모두 가능하다는 점을 주목한다. 1m73 단신인데도 최고 시속 160km 강속구가 위력적이다. 다양한 변화구를 구사하며 긴 이닝을 소화한다. 이런 능력을 일본프로야구에서 충분히 증명했다.

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다이라는 불펜에서 출발해 구원과 선발을 오갔다. 2022년 61경기에 나가 35홀드(9세이브)를 올리고 2023년 선발로 23경기에서 11승(7패)를 거뒀다. 지난 시즌엔 마무리 투수로 31세이브(8홀드)를 올려 이 부문 1위에 올랐다. 그는 올해 선발로 12승5패, 평균자책점 1.36, 피안타율 0.185를 기록했다. 양 리그 평균자책점, 피안타율 전체 1위를 했다.

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새로운 무대에서 선발을 희망하지만, 구원이 적합하다고 보는 전문가도 적지 않다. 한 미국 미국 매체는 3년-6000만달러, 평균 연봉 2000만달러를 예상했다. 지난겨울 휴스턴 애스트로스와 3년-5400만달러에 계약한 팀 선배 이마이 다쓰야(29) 보다 높은 금액이다. 이마이는 금액을 낮추고 매년 옵트아웃 조항을 넣었다. 첫해 기대에 못 미치면서 팀 잔류를 결정했다.

다이라는 불펜투수로 시작해 중간, 마무리, 선발을 모두 경험했다. 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS

이마이는 올 시즌 23경기에서 76⅔이닝, 6승4패, 평균자책점 4.93을 기록했다. 200만달러 인센티브가 걸린 80이닝 투구를 채우지 못했다. 10승(5패)-평균자책점 1.92를 기록하고 메이저리그에 진출해 기대카 컸으나 고전했다. 다이라는 이마이보다 더 높은 곳을 바라보면서 빅리그로 날아간다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com