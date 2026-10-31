두산, 이렇게 팬들을 생각하다니...잠실구장과의 이별, 그라운드를 개방한다

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 경기를 앞두고 미팅을 갖는 두산 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 팬을 위한 생각을 하다니.

두산 베어스가 팬들과 잠실구장이 멋지게 이별할 수 있는 기회를 제공한다.

두산은 내달 8일, 11일, 20일, 24일 잠실구장 팬 투어 프로그램을 진행한다.

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잠실구장은 올시즌을 끝으로 철거가 결정됐다. 이미 KBO리그 경기는 다 마쳤다. 1982년 개장한 후 수많은 경기들을 치르고 이제 역사의 뒤안길로 사라진다.

이번 행사는 정든 잠실구장과 마지막을 기념하여 두산 홈팬들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선물하기 위해 기획됐다.

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이번 행사에 참여하는 팬들은 중앙 관중석을 시작으로 선수단 사용 시설, 경기 운영 시설, 그라운드까지 직접 밟아본다. 랜야드, 응원 타월, 기념 엽서가 증정된다.

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8일은 총 4회, 11일과 20일 그리고 24일은 각 2회 총 10회 운영한다. 참여 인원은 회차당 30명이다. 당첨자 외 동반 1인도 참가가 가능하다. 참가비는 무료다.

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신청은 각 회차 기준 5일 전까지 두산 베어스 전용 이메일을 통해 가능하다. 이메일은 구단 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com