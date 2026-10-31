1이닝 8실점 대충격→가을 5실점 패전...라팍 공포증 어쩌나, KIA 운명이 달렸다

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 1루 올러가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 김용 기자] 라팍 공포증을 어떻게 털어낼 것인가.

KIA 타이거즈가 천신만고 끝에 플레이오프를 최종전까지 끌고 갔다.

KIA는 30일 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 4대2로 승리, 시리즈 전적을 2승2패 동률로 만들었다.

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양팀은 1일 삼성의 홈 대구삼성라이온즈파크에서 운명의 5차전을 치른다. 외나무 다리 승부다. 이기면 한국시리즈 진출, 지면 탈락이다.

2차전과 똑같은 선발 매치업이다. KIA 올러, 삼성 후라도다.

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일단 2차전 결과만 놓고 보면 삼성이 유리하다. 후라도는 당시 6⅔이닝 2실점으로 호투해 데일리 MVP를 따냈다. 삼성이 8대3으로 이겼다. 1패 후 귀중한 승리였다.

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올러는 4⅔이닝 5실점으로 무너졌다. 패전 투수. '라팍' 공포증을 이겨내지 못했다. 올러는 7월28일 대구 원정에 나서 1이닝 동안 홈런 1개 포함 안타 7개, 볼넷 3개를 허용하며 충격의 8실점을 했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 1루. 강판 당하는 KIA 올러. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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선수 입장에서는 쉽게 지울 수 없는 트라우마가 될 수 있다. 그래서인지 플레이오프 2차전을 앞두고 올러에게 8실점 악몽 얘기조차 꺼내지 않은 KIA 동료들이다. 포수 한준수는 2차전을 앞두고 "오늘은 잘 던질 것"이라고 했지만 1이닝 8실점보다 나은 것이었지, 5이닝을 채우지 못하며 마운드를 내려가야 했다.

3, 4차전이 광주에서 열리고 5차전은 다시 대구로 돌아간다. 올러 입장에서는 매우 부담스러울 수 있다. 대구를 싫어하는 투수들이 많다. 국내 최고 홈런 공장이기 때문이다. 실제 양현종도 대구를 너무 부담스러워해, 준플레이오프 등판 순서를 3차전 시라카와 4차전 양현종으로 맞췄다. 그 다음 플레이오프에 올라갔을 때 대구 등판을 피하게 해주기 위해서다.

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결국 경기 초반 어떤 모습을 보이느냐가 중요하다. 과연 올러가 KIA를 살리는 반전투를 보여줄 것인가. 매우 중요한 한판 승부다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com