1이닝 8실점 대충격→가을 5실점 패전...라팍 공포증 어쩌나, KIA 운명이 달렸다

[스포츠조선 김용 기자] 라팍 공포증을 어떻게 털어낼 것인가.
KIA 타이거즈가 천신만고 끝에 플레이오프를 최종전까지 끌고 갔다.
KIA는 30일 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 4대2로 승리, 시리즈 전적을 2승2패 동률로 만들었다.
양팀은 1일 삼성의 홈 대구삼성라이온즈파크에서 운명의 5차전을 치른다. 외나무 다리 승부다. 이기면 한국시리즈 진출, 지면 탈락이다.
2차전과 똑같은 선발 매치업이다. KIA 올러, 삼성 후라도다.
일단 2차전 결과만 놓고 보면 삼성이 유리하다. 후라도는 당시 6⅔이닝 2실점으로 호투해 데일리 MVP를 따냈다. 삼성이 8대3으로 이겼다. 1패 후 귀중한 승리였다.
올러는 4⅔이닝 5실점으로 무너졌다. 패전 투수. '라팍' 공포증을 이겨내지 못했다. 올러는 7월28일 대구 원정에 나서 1이닝 동안 홈런 1개 포함 안타 7개, 볼넷 3개를 허용하며 충격의 8실점을 했다.
선수 입장에서는 쉽게 지울 수 없는 트라우마가 될 수 있다. 그래서인지 플레이오프 2차전을 앞두고 올러에게 8실점 악몽 얘기조차 꺼내지 않은 KIA 동료들이다. 포수 한준수는 2차전을 앞두고 "오늘은 잘 던질 것"이라고 했지만 1이닝 8실점보다 나은 것이었지, 5이닝을 채우지 못하며 마운드를 내려가야 했다.
3, 4차전이 광주에서 열리고 5차전은 다시 대구로 돌아간다. 올러 입장에서는 매우 부담스러울 수 있다. 대구를 싫어하는 투수들이 많다. 국내 최고 홈런 공장이기 때문이다. 실제 양현종도 대구를 너무 부담스러워해, 준플레이오프 등판 순서를 3차전 시라카와 4차전 양현종으로 맞췄다. 그 다음 플레이오프에 올라갔을 때 대구 등판을 피하게 해주기 위해서다.
결국 경기 초반 어떤 모습을 보이느냐가 중요하다. 과연 올러가 KIA를 살리는 반전투를 보여줄 것인가. 매우 중요한 한판 승부다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com