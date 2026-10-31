'한화 어쩌나' 美도 와이스 관심 보인다…"빠듯한 자금력 구단, 지체없이 움직여야 한다"

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 와이스가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

23일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 와이스가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.05.23/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스에 강력한 외국인 영입 경쟁자가 생기나.

한화 이글스는 내년 시즌 외국인 영입 후보 중 한 명으로 라이언 와이스를 올려두고 있다.

2024년 대체 외국인선수로 한화 유니폼을 입은 와이스는 16경기에서 5승5패 평균자책점 3.73을 기록하며 재계약에 성공했고, 2025년에는 30경기에 나와 16승5패 평균자책점 2.87을 기록했다.

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코디 폰세(17승)와 와이스라는 강력한 '원투 펀치'를 보유한 한화는 정규시즌을 2위로 마치고 19년 만에 한국시리즈 진출까지 성공했다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 한화 와이스가 폰세와 포옹을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.10/

2025년 시즌을 마친 뒤 와이스는 휴스턴 애스트로스와 1+1 계약을 하고 메이저리그로 떠났다. +1은 구단 옵션.

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KBO리그 활약을 발판 삼아 메이저리거로 거듭나나 싶었지만, 올 시즌 활약이 아쉬웠다. 9경기 출전에 그쳤고 3패 평균자책점 7.62에 머물렀다. 휴스턴 구단은 지난 30일(이하 한국시각) 구단 옵션을 행사하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

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와이스가 시장에 나오면서 가장 유력한 행선지는 한화가 됐다.

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한화는 올 시즌 외국인투수의 활약이 아쉬운 1년을 보냈다. 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스로 '외국인 듀오'를 꾸린 가운데 10승을 넘은 투수가 없다. 화이트는 시즌 첫 경기에서 부상을 당해 5월 중순에야 돌아왔고, 에르난데스는 시즌을 완주하지 못한 채 방출됐다. 대체 외국인선수로 온 브루스 짐머맨은 14경기 평균자책점이 10.23이나 됐다.

'류지현호'로 새롭게 출발하는 가운데 강력한 외국인 투수 구성이 중요해졌다. 아시아쿼터 선수로 일찌감치 올해 11승을 거둔 왕옌청과 재계약에 성공했다. 와이스만 온다면 큰 짐을 덜게 된다.

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이런 가운데 메이저리그 구단의 관심이 나왔다. 신시내티 소식을 주로 다루는 '블로그 레드머신'은 31일 '빠듯한 자금력으로 스토브리그를 치러야 하는 신시내티에게 마침 휴스턴 애스트로스가 '가성비' 좋은 투수를 낚아챌 절호의 기회를 제공했다'고 전했다.

16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 와이스가 포수를 향해 손짓하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

매체는 '휴스턴 구단은 최근 라이언 와이스의 500만 달러(약 66억 원) 규모 팀 옵션 실행을 거절했다. 2026시즌 빅리그 무대에서 9경기 등판해 평균자책점 7.62, FIP 7.10을 남기는 데 그친 이 우완 투수는 이제 자유계약 신분으로 시장의 평가를 받게 됐다. 겉으로 드러난 초라한 성적표를 보면 휴스턴의 결별 통보를 납득할 수 있다. 그러나 신시내티 입장에서는 와이스가 충분히 흥미로운 조각이 될 만한 잠재력을 품고 있다'고 조명했다.

매체는 이어 '와이스는 메이저리그 무대를 밟기 전 2년 간 KBO리그 무대를 누볐다. KBO리그에서 46경기에 선발 등판해 300이닝 가까이 소화한 그는 낮은 볼넷 비율과 높은 탈삼진 능력을 증명했고, 이를 발판 삼아 지난겨울 휴스턴과 빅리그 계약을 맺으며 금의환향했다'라며 '2026년 대부분의 시간을 빅리그가 아닌 마이너리그에서 보내야 했지만 시즌 막판 뚜렷한 반등의 신호탄을 쐈다. 정규시즌 마지막 달 트리플A 슈가랜드 스페이스 카우보이스 소속으로 3경기에 선발 등판한 그는 16⅔이닝을 소화하며 12피안타 2실점을 기록했다. 탈삼진은 19개나 되고 평균자책점은 1.08에 불과하다'고 소개했다.

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이어 '와이스에게는 여전히 마이너리그 옵션이 남아 있다. 이는 지갑 사정이 넉넉하지 않은 신시내티 프런트에게 엄청난 메리트로 작용할 것이며, FA 시장에서의 몸값 또한 그리 비싸게 형성되지 않을 전망'이라며 '에이스 헌터 그림이 부상으로 2027년 시즌 출전이 무산됐다. 한정된 예산에서 선발진 뎁스를 억지로라도 채워 넣어야 하는 과제가 생겼다. 와이스는 이 조건에 완벽히 부합하는 자원이다. 지체없이 움직여야 한다'고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com