몰지각 '키보드 워리어'들의 충격 테러...디아즈, 이러다 한국 떠나면 어쩌나

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회 삼진을 당한 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[스포츠조선 김용 기자] 디아즈, 내년엔 한국에서 못 보나.

삼성 라이온즈 외국인 타자 디아즈가 플레이오프가 한창인 가운데, 도 넘는 악플을 다는 팬들에게 경고 메시지를 날렸다. 단어 선택이 매우 공격적이었다. 이 정도면 디아즈가 내년 KBO리그에 남는 결정을 할 지 걱정이 될 정도다.

디아즈는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전이 끝난 30일 자신의 SNS에 글을 올렸다. 이날은 삼성이 KIA에 2-4로 패하며 시리즈 전적이 2승2패가 됐다. 디아즈는 4타수 무안타 2삼진으로 매우 부진했다. 2, 3차전 연속 홈런포로 승리를 이끌어 영웅이 됐는데, 하루 만에 상황이 달라졌다.

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디아즈는 올시즌 내내 SNS를 통한 악플에 고통을 호소했다. 지난해 50홈런 158타점을 기록한 게 너무 컸나, 올시즌 26홈런 129타점도 절대 못 한 게 아닌데 팬들에게 시달려야 했다. 디아즈 뿐 아니라 아내까지 악몽에 시달렸다. 조금이라도 부진하면 입에 담지 못할 비난과 언어 폭력 등이 가득했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 디아즈가 타격훈련을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

디아즈는 '비록 여러분이 작년만큼 저를 좋아하지 않고, 작년처럼 저를 응원해주지 않는다고 해도 제가 하고 싶은 말은 하는 게 맞다고 생각합니다'라며 '여러분은 제가 이 세상에서 만난 사람들 중 가장 위선적인 사람들입니다'고 했다.

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디아즈는 이어 '여러분은 올해 제 가족에게 너무나도 큰 상처와 피해를 주었습니다. 제 가족을 향해 온갖 저주와 악담을 퍼부었고, 그러는 와중에 제 가족들은 건강까지 나빠졌습니다. 심지어 항상 건강했던 저희 강아지 세 마리도 건강 상의 이유로 모두 수술을 받았습니다'고 덧붙였다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 1루 디아즈가 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

디아즈는 '여러분께 정중히 부탁드립니다. 앞으로 저에게 다가와 그 어떤 것도 요구하지 말아 주십시오. 저와 이야기해야 할 일이 있다면 제 변호사와 이야기하시기 바랍니다. 단 하루도 일이 뜻대로 풀리지 않으면 여러분은 저를 십자가에 못 박듯 비난하고 저주합니다. 심지어 제 가족까지 공격합니다. 저의 가족들을 저주하고 공격하는 일은 없었으면 하며 이번이 마지막일 것입니다'고 했다.

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피해를 호소한 건 여러 번이었지만, 이번 만큼 단어 선택의 수위가 높은 적은 처음이다. 디아즈는 팬들을 '위선자'로 표현했고, 자신에게 어떤 것도 요구하지 말아달라고 했다. 프로 선수가 아무리 화가 나더라도, 팬들과 완전히 단절하겠다는 표현을 한 건 보기 드문 장면이다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 선제 투런홈런을 날린 삼성 디아즈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

이렇게 고통스럽다면, 한국에서 야구를 하는 것 자체를 고민할 수도 있다. 일부 몰지각한 팬들 때문에 삼성과 삼성팬들은 3할, 30홈런, 100타점을 해줄 수 있는 외국인 타자를 졸지에 잃을 위기에 처한 것이다.

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프로 선수라면 경기력과 언행에 대해 정당한 비판을 받아야 하는 건 당연하지만, 정당한 비판과 악의적인 비난은 180도 다른 문제다. 아무리 뛰어난 선수라도 365일 야구를 잘할 수는 없는 법이다. 선수와 그의 가족들을 괴롭히는 '키보드 워리어'들은 분명 사라져야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com