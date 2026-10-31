문동주도, 곽빈도 무너뜨렸던 대만산 '한국 킬러', 호랑이 군단 일원 됐다

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회초 정쭝저가 재역전 솔로홈런을 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 문동주, 곽빈 울렸던 한국 킬러...디트로이트 품으로.

대만 국가대표 핵심 타자 정쭝저가 보스턴 레드삭스에서 디트로이트 타이거즈로 트레이드 됐다.

미국 메이저리그 공식 사이트 'MLB.com'은 디트로이트가 보스턴 내야수 정쭝저를 현금 트레이드로 영입했다고 알렸다.

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25세 대만 출신 정쭝저는 유격수와 2루수를 모두 소화할 수 있는 센터 내야수이자 좌타자로 지난 2019년 피츠버그 파이리츠와 계약하며 미국 생활을 시작했다. 피츠버그 팜에서 5년을 보낸 뒤 탬파베이 레이스, 뉴욕 메츠, 워싱턴 내셔널스를 거쳐 보스턴 유니폼을 입었다. 지난해 말 피츠버그에서 방출된 뒤 올해 1월 계속해서 웨이버 클래임으로 소속만 바뀌었다 마지막 보스턴 품에 안겼다.

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회초 곽빈이 정쭝저에 재역전 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

정쭝저는 지난해 피츠버그 소속으로 메이저리그 데뷔전을 치렀으며 올해 6월 보스턴 데뷔전에서 메이저리그 첫 안타를 터뜨렸다. 보스턴 소속으로 올시즌 14경기 타율 2할5푼6리 5타점을 기록했다. 이후 트리플A로 돌아가 94경기 8홈런 30타점을 기록했다.

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정쭝저는 올해 초 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대만 대표로 출전했다. 한국과의 조별리그에서 곽빈(두산)을 상대로 1-1 상황에서 도망가는 솔로 홈런을 터뜨려 강한 인상을 남겼다.

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항저우 아시안게임 때는 한국전 문동주(한화)를 상대로 3안타를 몰아친 경력도 있다. 피츠버그, 뉴욕 메츠에서 배지환의 포지션 경쟁자이기도 했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com