사람 좋기만 한 이동욱 아니다! → "태도 굉장히 많이 본다" [기자회견 전문]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 제 22대 이동욱 감독이 공식 취임했다.

롯데는 31일 부산 롯데호텔에서 이 감독 취임식을 거행했다. 이강훈 대표이사를 비롯해 이택근 신임 단장이 자리를 빛냈다. 전준우와 김원중 박세웅 한동희가 선수 대표로 참석했다.

◇다음은 이동욱 감독과 일문일답.

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-20년 만에 롯데 유니폼 입은 소감은

강산이 두 번 변했다. 변하지 않은건 조지훈 응원단장 뿐이더라. 제가 코치에 있을 때 응원단장 처음 시작한 것으로 안다. 같이 다시 잘해보고 싶은 마음이 든다. 뜻깊은 자리다. 롯데에서 가을 잔치에 나가고 싶다. 한번 해보고 싶다.

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-스마트한 야구란 무엇인가.

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야구장에서 똑똑한 야구다, 상황에 대한 인지를 미리하고 들어가서 상대와 싸워야 한다. 수비 공격 여러 부족한 점 있는데 먼저 준비하고 들어간다면 이길 확률이 많다. 그점 을 준비 잘해보도록 하겠다.

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-NC 감독 마치고 해설위원과 대표팀 코치 역임하며 무엇을 더 느꼈는지.

NC를 나오고 나서 샌디에이고 연수를 다녀왔다. 대표팀 전임 코치도 했다. KBO만 보던 이동욱이 아니다. 메이저리그, 아시안게임 대비하며 일본 대만 보며 세계 야구를 봤다. 공을 가지고 하는건 같지만 나라마다 야구를 대하는 방식 달랐다. 그 다음에 팀을 맡으면 어떤 팀을 만들어야한다는 상이 떠올랐다. 그 덕분에 다시 롯데 감독이 되지 않았나 싶다

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-수비를 어떻게 강화할 것인지.

선수가 어떻게 구체적으로 해야 하는지 방법들에 대해서 연구가 필요다. 이제 4일째 훈련을 봤다. 김민성 코치 조원우 코치와 보고있다. 선수들마다 구체적이고 체계적인 실행 방법을 부여하려고 생각하고 있다. 습관화 루틴화 된다면 한 단계 나아진 수비 모습을 볼 수 있을 것이다

-5강 도전 시기와 과정?

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지금도 5강에 들어가고 싶다. 롯데 실력이 100이라고 한다면 롯데는 100을 하지 못했다. 혼자 스스로 나가서 싸울수있는 전력이 100이 된다면 더 높이 갈수있다. 개개인 발전이 필요하다. 팀적인 레벨이 높아진다면 내년도 가을야구 할 수 있다고 생각한다

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-아쉬운 부분과 보강이 필요한 포지션은.

지금 다 조금씩 다 아쉬운 부분이 있다. 전반적으로 올리기 위해 노력하는 과정이 필요하다. 대표님 단장님과 이야기하는 부분이다. 어떻게 선수단을 구성할지 계속 논의 중이다. 포스트시즌이 끝나지 않은 상황이다. 끝나야 정확한 플랜이 나올것 같다.

-롯데 선수단이 전반적으로 어리다.

뎁스 자체가 전준우 노진혁 박승욱과 어린 선수 차이가 많이 난다. 갭을 매울 방법은 선수들이 경기에 나가고 경험치를 먹어야 한다. 마무리캠프와 스프링캠프를 통해 그 경험을 늘리도록 하겠다.

-과거 롯데는 수비 보다 공격에 중점을 둔 라인업이 많았는데.

수비적으로 간다기 보다는 공격이 필요할 땐 그럴 수 있다. 라인업은 나혼자 짜는 게 아니다. 데이터팀과 코칭스태프 협업해서 라인업을 짠다. 한쪽으로 치우쳐서 짤 생각 없다. 선발투수 매치업도 봐야한다. 항상 수비적으로 간다고 생각하지 않는다. 144경기 매일 바뀔 수 있다. 내년에 보시면 아실 것이다.

-코치진에 전직 감독이 2명이다.

조원우 허문회 코치가 저보다 롯데 많이 안다고 생각한다. 선수단과 교감도 있다. 나는 20년 만에 롯데에 새로 적응해야 한다. 기술적 능력도 좋으신 분들이다. 조원우 코치님에게는 상황 보면서 외야 맡아달라고 했다. 힘든 결정 하셨다. 수석코치 감독 등 무거운 자리를 하신 분이다. 수락해주셔서 감사하다. 허문회 코치는 내가 야인 시절부터 교감을 해왔다. 전 코치로 활동할 때도 싸우면서 많이 친해졌다. 허 수석은 타격에 일가견이 있다. 우리 롯데에 가장 필요한 코치다. 단장님께 요청드리고 대표팀께서 허락을 해주셨다

-차기 주장 후보는.

지금 취임 첫날 전준우 만났다. 주장 할 생각 있느냐 물었다. 시켜주시면 한다고 했다. 김원중도 물어봤다. 할 수 있다고 했다. 한동희에게도 물어봤다. 무조건 하겠다고 한다. 생각이 많다. 전준우는 너무 오래 주장을 해서 지친 것 같다. 김원중이 할 나이이다. 투수라는 핸디캡이라 고민이 있다. 한동희 맡기려고하니까 너무 올해 잘했다. 부담을 가질까봐 걱정이다. 많은 시간을 가지고 생각을 하고 있다. 셋 중 하나다.

-중견수 보강 이야기가 나온다.

선수는 많으면 좋다. 각 포지션 가장 잘하는 선수로 구성한다면 더할나위 없다. 중견수 숫자가 가장 많이 떨어져서 이야기를 했다. 황성빈 선수에 대해 구체적으로 물어보는데 수비만 말고 따지면 도루왕이다. 능가할 선수 없다. 여러 선수 보고 있지만 황성빈도 중견수에서 충분히 제 역할 할 수 있다.

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-오늘도 경기장 다녀오셨다고?

4일째 연습이다. 한동희 보고싶어서 갔다. 내일 APBC 가는 한동희 박정민 김진욱 최준용과 이야기했다. 수비 훈련 계속 보고 싶었다. 내가 외부에 있다가 왔다. 어떤 역량 강점 단점 있는지 판단하기 위해 최대한 많이 보기 위해 시간 할애하고 있다. 한동희 3루수 되니 안되니 말 많은데 재능 좋고 부드럽다. 내년 주전 3루수로 기용할 생각 가지고 있다. 그래서 더 보고 왔다.

-롯데의 강점과 기대되는 부분.

지금 강점은 투타 젊은 선수 가능성 있는 선수 많다. 그 가능성 모아 시너지 폭발해야 한다. 그 부분에 집중하고 어떻게 만들어 내야 할 지에 대해 연구하겠다. 데이터팀 트레이닝파트 긴밀히 보고 받고 있다. 그런 조합 맞아들어간다면 내년 기대되는 선수 많다.

-20년전 사직 떠날때 생각.

20년전에 떠날때 나는 프런트였다. 2년 코치 1년 프런트 하다가 LG로 갔다. 그때 이상구 단장님이었다. LG 간다고했는데 그때 말씀이 아직도 기억난다. '야 동욱아 가는거 좋은데 가면 오기힘들다'고 하셨다. 20년 걸렸다. 그 말씀 많이 기억이 난다. 언제 돌아올지 모르겠구나 올수는 있을까 생각했다. 감독 되니까 다시 연락이 오셨다. '돌아올줄알았다 고맙다 잘 이끌어달라'고 하셨다. 많이 울컥한 마음 있었다.

-외국인선수 구상은.

이택근 단장과 계속적으로 소통 중이다. 외국인선수 수급 상황 담당 프런트 직원한테 이야기 들었다. 로드리게스 비슬리도 좋은 능력 보여줬다. 같이 상황 보고있다. 레이예스는 재계약 안하면 안되는 상황이다. 3년 동안 안타 600개 친 선수다. 안 하면 안 된다. 조건은 구단이 할 일이다. 감독으로서는 같이 가야한다.

-선수들에게 당부하고 싶은 말이나 원칙.

첫 날 미팅에서 이야기했다. 운동장에서 태도 굉장히 많이 본다. 기본기와 루틴 준비하라고 이야기했다. 그것이 된다면 우리가 더 좋은 높은 곳으로 갈수있다. 거기에 두 가지 중점두고 많이 이야기했다

-외부에서 본 롯데와 실제 본 차이.

롯데는 젊은 팀이다. 외부에서 봤을 땐 야구 잘하는 팀인데 어떨 땐 못하는 팀이다. 수비에서 허점 많이 보였다. 안에 들어와서 본 수비는 왜 그랬지 왜 그런 경기력이 나왔지 싶었다. 좋은 수비능력 가진 선수 많다. 그 선수들이 루틴이 없다보니 경기장에서 실수하고 또 상황이 나왔을때 대처를 못하는걸 봤다. 자기 것을 가지고 마운드 타석 수비위치에 있다면 충분히 가능성을 봤다. 수비에 조금더 루틴 가지고 준비했으면 좋겠다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com