이택근 단장, 예능 은퇴식 예정대로 한다 → 롯데가 허락해준 이유가 있다 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 이택근 신임 단장이 예능프로그램 은퇴식을 예정대로 진행한다. 마무리캠프 일정과 겹쳐 의문을 가질 법한데 구단이 허락한 이유가 있다.

이 단장은 31일 부산 롯데호텔에서 열린 제 22대 이동욱 감독 취임식에 참석해 자리를 빛냈다. 이 감독에 이어 이 단장도 취재진을 만나 간단히 인터뷰를 진행해 소감을 밝혔다.

이 단장은 오는 11월 7일 자신이 오랜기간 몸 담았던 예능프로그램 은퇴식을 치른다. 롯데는 이 행사가 구단 업무에 지장을 주지 않는다고 판단했다.

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이 단장은 "제가 단장 선임이 되고 나서 아예 모든 일정을 취소했다. 여기저기 다 죄송하다고 양해를 구하고 취소를 한 상태다. 그리고 프런트에 들어와서 업무를 시작했다"고 밝혔다.

딱 하나 남은 게 은퇴식이다.

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이 단장은 "아시다시피 제가 (현역)은퇴식을 못 했다"며 읍소했다.

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이어서 "이 부분을 구단에 양해를 구했다. 조금만 이해를 해주시면 업무에 차질이 없도록 은퇴식만 딱 하고 와서 그 경기만 딱 끝내고 오겠다고 부탁을 드렸다. 이제 진짜로 야구를 못하게 되는 거니까"라고 덧붙였다.

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롯데 선수단은 11월 4일 일본 휴우가로 마무리캠프를 떠난다. 은퇴식이 마무리캠프 기간 중에 잡혔다.

이 단장은 "정말 사실대로 말씀드리자면 마무리캠프에도 차질이 없다. 단장이 마무리캠프 첫 날부터 들어가서 지켜보는 경우는 거의 없다"고 해명했다.

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롯데는 4일부터 24일까지 3주 가까이 캠프를 차린다. 실제로 단장이 마무리캠프에 풀타임 머무를 필요가 없다. 보통 4박5일이고 길어야 일주일이다.

이 단장은 "여기에서 봐야 할 업무도 너무 많다. 마무리캠프는 중반 쯤에 단장이 들어간다. 만약에 제 마무리캠프 일정과 은퇴식이 겹쳤다면 은퇴식을 당연히 포기했을 것이다. 그리고 단장이 마무리캠프 현장에 계속 머무르는 것도 선수단이 눈치를 볼 수 있다"고 상세하게 설명했다.

구단 대표이사가 직접 허락한 사안이다. 이 단장은 "마무리캠프는 제가 짧게 들어가서 선수단 코칭스태프나 일정 편의 관련 사항만 파악을 하면 된다. 지장이 없을 것"이라고 약속했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com