11년 2431억 계약, 이렇게 끝나나…TB 천재 유격수, 미성년 성적 학대 항소심도 유죄

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[스포츠조선 박상경 기자] 완더 프랑코(탬파베이 레이스)가 미성년자 성적 학대 혐의 항소심에서도 유죄 판결을 받았다.

탬파베이 타임스의 마크 톱킨 기자는 30일(한국시각) '도미니카공화국 항소법원이 프랑코에 대한 유죄 판단을 유지하고 징역 3년 및 조건부 집행유예를 선고했다'고 전했다. 재판 과정에서 내려졌던 사법적 면제 조치도 취소됐다.

2017년 국제 아마추어 자유계약으로 탬파베이에 입단한 프랑코는 2021년 6월 빅리그에 데뷔, 70경기 타율 0.288, 7홈런 39타점, OPS 0.810을 기록했다. 이듬해 탬파베이는 그와 2032년까지 11년 총액 1억8200만달러(약 2431억원) 계약을 맺었다. 당시 20세에 불과했던 나이를 고려할 때 손에 꼽을 만한 규모의 계약이었다. 프랑코는 2022년 부상으로 주춤했으나, 2023년 112경기 타율 0.281, 17홈런 58타점 30도루, OPS 0.819를 기록하며 생애 첫 올스타에 선정됐다.

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그러나 올스타전 직후 프랑코의 인생은 뒤바뀌었다. 2023년 8월 도미니카공화국에서 그가 미성년자와 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 제기됐고, 당국이 수사에 나섰다.

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프랑코는 이후 제한 선수 명단에 올라 메이저리그 경기에 출전하지 못했고, 이듬해 1월 도미니카공화국에서 체포됐다. 지난해 6월 첫 재판에서 유죄 판결을 받은 프랑코와 도미니카공화국 검찰 모두 항소했고, 법원은 검찰 측의 손을 들어줬다.

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이번 판결에 따라 프랑코는 교정시설에 수감되는 대신 일정한 조건을 준수하며 생활하게 된다. 그러나 법원이 정한 조건을 위반하면 징역 3년을 실제로 복역해야 할 수 있다. 프랑코의 변호인은 판결에 불복해 도미니카공화국 대법원에 상고할 계획이라고 밝혔다.

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이로써 프랑코의 메이저리그 복귀 가능성은 더욱 불투명해졌다. 탬파베이 타임스는 법률 전문가들의 의견을 인용해 '프랑코가 미국에서 선수로 활동하는 데 필요한 취업비자를 받기 어려울 것'으로 전망했다. 법적 문제가 해소되더라도 메이저리그 사무국 자체 징계를 받을 가능성도 남아 있다. 무엇보다 2023년 8월 이후 실전을 소화하지 못하면서 사실상 프로 복귀가 쉽지 않을 것으로 전망된다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com