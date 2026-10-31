이동욱의 롯데, 가을을 불러올 3가지 숙제 → 데이터+기본기+소통

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 이동욱 신임 감독이 취임 일성으로 3가지를 강조했다. 데이터와 기본기 그리고 소통이다.

롯데는 31일 부산 롯데호텔에서 이 감독 취임식을 거행했다. 이강훈 대표이사를 비롯해 이택근 신임 단장이 자리를 빛냈다. 전준우와 김원중 박세웅 한동희가 선수 대표로 참석했다.

부산 출신 이 감독은 20년 만에 금의환향했다. 이 감독은 1997년 롯데 지명을 받은 뒤 2003년 현역을 짧게 마쳤다. 롯데 코치와 프런트를 거쳐 2007년 LG 트윈스 코치가 됐다. 이후 NC 다이노스 감독과 국가대표 수비코치를 역임한 뒤 롯데의 사령탑으로 돌아왔다.

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이 감독은 "20년 전에 롯데를 떠날 때 프런트였다. 당시 이상구 단장님께 LG에 간다고 말씀드렸다.'야 동욱아 가는거 좋은데 가면 오기힘들다'고 하신 게 기억 난다. 20년 걸렸다. 감독 되니까 다시 연락이 오셨다. '돌아올 줄 알았다 고맙다 잘 이끌어달라'고 하셨다. 많이 울컥했다"고 소감을 밝혔다.

그는 먼저 데이터 분석을 통해 명확한 진단이 우선이라고 짚었다.

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이 감독은 "데이터는 개개인의 강점을 극대화하고 약점을 보완하는 가장 강한 무기다. 우리의 현재 위치를 정확히 파악하고 철저하게 준비할 수 있다. 경기장에 들어설 때 '오늘 이길 확률이 높다'는 확신을 갖도록 하겠다"고 선언했다.

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이 단장은 롯데가 전력분석 시스템을 상당히 잘 갖춰놓았다고 감탄했다.

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이 단장은 "저는 선수 때부터 데이터를 좋았다. 굉장히 관심이 많았다. 롯데에 들어와서 보고 깜짝 놀랐다. 너무 잘 돼 있더라. 결국에 이것을 어떻게 녹이느냐, 어떻게 현장에 공급을 하느냐가 관건"이라고 고민했다.

이를 실행하는 것은 결국 선수 몫이다. 선수들이 반사적으로 움직이도록 단련해야 한다.

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이 감독은 기본기와 루틴이 필수라고 했다. 그는 "아무리 정교한 전략과 데이터가 존재하더라도, 결국 그라운드 위에서 공을 던지고, 치고, 달리는 것은 바로 선수들"이라며 "어떤 상황에서도 흔들리지 않는 탄탄한 기본기와 루틴이 결합할 때 비로소 우리는 강팀이 된다"고 말했다.

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이 모든 철학은 소통을 통해 완성된다.

이 감독은 "아무리 훌륭한 분석을 내놓아도 선수단이 마음을 열고 흡수하지 못하면 의미가 없다"고 단서를 달았다.

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이 감독은 무명 선수 출신이라 선수들의 마음을 잘 안다. 이 감독은 "7년 동안 1군 2군을 오가며 화려하지 못한 선수 시절을 보냈다. 30살의 어린 나이에 지도자 생활을 시작했다. 선수들에 대한 존중과 신뢰가 무엇보다 중요하다고 느꼈다. 힘든 훈련이라고 하더라도 왜 하는지에 대한 소통을 통해 선수가 납득하고 자기 주도적으로 훈련할 수 있는 환경을 만들겠다"고 약속했다.

그는 현재 선수단이 자신의 능력을 100% 발휘하기만 해도 5위 이상이 가능하다고 믿었다. 이 감독은 "롯데 실력이 100이라고 한다면 롯데는 100을 보여주지 못했다. 스스로 싸울 능력이 100이 된다면 더 높이 갈수있다. 개개인 발전이 필요하다. 전반적으로 레벨이 높아진다면 내년도 가을야구 할 수 있다고 생각한다"고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com