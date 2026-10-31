'307억' 초대형 계약 사라지나…노시환, ML 도전 공식 선언→포스팅 요청 [오피셜]

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 2루 노시환이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] 노시환(한화 이글스)이 메이저리그 도전을 택했다.

한화 이글스 구단은 31일 한국야구위원회(KBO)에 노시환의 포스팅 공시 요청을 했다.

KBO는 "한화 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다. 이에 따라 MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환 선수와 계약 협상이 가능하며, 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료되며, 노시환 선수는 다음 연도 11월 1일까지 포스팅될 수 없다"고 발표했다.

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한화는 올 시즌을 앞두고 노시환와 11년 총액 307억원에 다년 계약을 했다. 계약의 시작은 2027년부터다. FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기 계약이자 최대 규모 계약이다.

노시환의 '해외 진출' 의지를 존중했다. 노시환은 2026년 시즌을 마치면 포스팅 진출 자격이 주어진다. 계약에는 메이저리그 진출 조항을 넣었다. 메이저리그 진출을 할 경우 307억원의 계약을 파기 된다.

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당시 한화는 "해외 진출은 메이저리그에 국한하되 포스팅을 통해 복귀 시에도 한화이글스의 프랜차이즈로 남을 수 있도록 상호 합의하며 계약 조건을 추가한 것"이라고 설명했다. 이어 "선수의 동기부여를 생각했다. 선수라면 누구나 메이저리그에서 활약하는 꿈을 가지고 있다. 그런 부분에 있어서 노시환 선수가 메이저리거로 이름을 떨친다면 한호의 팬들과 한화인들 모두 노시환을 보면서 자부심을 갖게 되지 않을까 하는 부분도 고려했다"고 밝혔다.

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27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

노시환 또한 "선수라면 누구나 세계 최고의 무대에서 뛰는 게 꿈이라고 생각하는데 감사하게도 구단에서 허락을 해주셔서 그런 계약 조항을 넣게 됐다. 정말 감사한 마음이다. 한국에서 정말 최고의 선수가 됐을 때, 그때 한번 도전해보고 싶은 마음이 있어서 그렇게 계약을 하게 됐다"고 밝혔다.

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노시환은 KBO리그를 대표하는 거포로 활약해 왔다. 2023년 31홈런을 날리면서 2000년대생 최초로 홈런왕에 올랐고, 이후 꾸준하게 20개 이상의 홈런을 때려냈다.

올 시즌 '대형 계약' 후 부담으로 잠시 주춤한 출발을 했지만, 127경기에 출전해 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS(장타율+출루율) 0.865라는 준수한 성적으로 시즌을 마쳤다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com