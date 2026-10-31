독해진 김원형 감독, 이러다 사람 잡겠네...여기가 프로 훈련장인가, 지옥인가

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 치면 못 칠 수가 없겠다!

두산 베어스의 일본 미야다키 마무리 훈련이 30일 본격적으로 시작됐다.

5위로 가을야구는 했지만, 와일드카드 결정전 1경기로 탈락해 아쉬움을 남긴 시즌. 두산 감독으로 첫 시즌을 보낸 김원형 감독은 지옥의 훈련을 예고했다. 성적이 만족스럽지 않았던 부분이, 허약한 타력에 있다고 진단했기 때문이다. 김 감독은 "개인적으로 마무리캠프가 정말 중요하다고 생각한다. 올 시즌 아쉬웠던 점을 채우고, 좋았던 걸 극대화할 수 있는 시간이다. 스스로 생각하며 능동적인 마음으로 캠프에 임해달라. 그래야 작은 변화라도 얻어갈 수 있다"고 강한 어조로 말했다.

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사진제공=두산 베어스

첫 날부터 무시무시했다. 오후 타격 훈련에는 캠프 전체에 총 7개의 배팅 케이지가 설치됐다. 1개는 번트용 케이지라고 해도, 나머지 6개에서 쉼없이 선수들은 방망이를 돌려야 했다. 보통 스프링캠프에 가면 배팅 케이지가 많아야 4~5개다. 그것도 훈련 인원이 많아 텀이 있는데, 두산의 마무리 캠프 방망이를 칠 야수는 17명 뿐이다.

문제는 첫 날이라 살살(?) 했다고. 앞으로 케이지를 도는 템포는 더 빨라질 수 있다고 한다.

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이로 인해 코칭스태프, 훈련 지원 스태프들도 고생이다. 모두 돌아가며 배팅볼을 던지느라 바빴다. 타격 보완을 위해 팀 전체가 팔을 걷어붙인 셈이다. 오후 훈련에 이어 첫 날부터 야간에도 실내 타격 훈련이 이어졌다.

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사진제공=두산 베어스

이진영 타격코치는 "결국 선수들이 몸으로 느끼는 게 선행돼야 한다. 훈련량이 중요한 이유다. 선수들이 한계를 넘어설만큼 훈련을 하면서 스스로 문제점을 느낀 뒤, 피드백을 주고 받으면 흡수가 빨라진다"고 설명했다.

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올시즌 주전급 선수로 성장한 박지훈은 "힘든 훈련이었다. 오후 내내 쉬지 않고 방망이를 돌렸다"며 "7개의 로테이션을 돌면서 이진영, 조중근 코치님께서 문제점에 대해 피드백을 해주셔 방향성이 잡히는 느낌이다. 후회업싱 모든 걸 쏟아낸 각오로 일본에 왔다. 첫 날부터 강도 높게 훈련을 해서 오히려 만족스럽다"고 소감을 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com