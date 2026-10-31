롯데 혁신의 칼 제대로 갈았다 → 우승 DNA 감독의 지도력, 데이터에 체계를 더한 폭발적 훈련량으로 '상위권 도약' 간절 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 혁신의 칼을 제대로 갈았다. 상위권 도약 후 우승 도전까지 공격적인 목표를 내세웠다.

'우승 DNA'를 가진 이동욱 감독이 20년 만에 친정팀으로 돌아왔다. 이 감독은 2020년 NC 다이노스의 창단 최초 우승을 지휘한 사령탑.

이 감독은 31일 부산 롯데호텔에서 공식 취임식을 열고 "선수단이 개개인 능력을 100% 발휘만 한다면 당장 내년에도 가을야구가 가능하다"고 투지를 불태웠다. 롯데 구단은 '이 감독의 우승 DNA를 이식해 팀 전체가 승리를 향해 움직이도록 돕겠다'고 밝혔다.

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이번 변화의 핵심은 친정팀으로 돌아온 이동욱 감독의 탁월한 지도력과 우승 경험이다. 과거 팀을 정상으로 이끌며 사령탑으로서의 리더십을 증명해낸 이 감독은 지도자로서 구축해 온 자신만의 확실한 '우승 DNA'를 팀 전체에 깊이 이식할 예정이다. 이를 통해 선수단 개개인의 잠재력을 끌어올리고, 팀 전체가 '승리'라는 하나의 목표를 향해 움직일 수 있도록 팀의 체질을 근본부터 바꿀 계획이다.

특히 7년간의 현역 시절을 함께했던 롯데로 복귀한 만큼, 팀에 대한 깊은 애정과 이해도를 바탕으로 구단과 선수단을 하나로 묶는 강력한 리더십을 발휘할 것으로 기대를 모은다. 선수들과의 끈끈한 신뢰와 소통을 바탕으로 승리하는 문화를 정착시키고, 흔들리지 않는 단단한 팀 컬러를 구축하는 데 총력을 기울이게 된다.

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이 감독은 무엇보다 현역 생활을 무명으로 지내며 선수들 마음을 누구보다 잘 안다.

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이 감독은 "7년 동안 1군 2군을 오가며 화려하지 못한 선수 시절을 보냈다. 30살의 어린 나이에 지도자 생활을 시작했다. 선수들에 대한 존중과 신뢰가 무엇보다 중요하다고 느꼈다. 힘든 훈련이라고 하더라도 왜 하는지에 대한 소통을 통해 선수가 납득하고 자기 주도적으로 훈련할 수 있는 환경을 만들겠다"고 약속했다.

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그는 취임식 당일까지 사직구장에 출근해 선수들이 훈련하는 모습을 관찰하다가 왔다.

이 감독은 "한동희가 보고 싶어서 갔다"며 웃었다. 한동희는 2026시즌 롯데의 간판 4번타자로 성장한 핵심 자원이다. 한동희는 APBC 국가대표로 뽑혔다.

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이 감독은 "내가 외부에 있다가 롯데로 돌아왔다. 선수들이 어떤 역량과 강점 혹은 단점을 가지고 있는지 판단해야 한다. 최대한 많이 보기 위해 시간을 할애하고 있다"고 밝혔다.

롯데는 단지 하위권 탈출이 목표가 아니다. 5강 진입 후 우승까지 직진을 노린다.

이 감독은 "철저한 준비와 확실한 체질 개선으로 상위권 도약을 위한 단단한 발판을 마련하겠다"며 "팬 여러분이 오랫동안 기다려온 우승이라는 최종 목표를 향해 끝까지 멈추지 않고 달리겠다"고 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com